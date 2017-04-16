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Новости / Медицина

В Чистых прудах открыли новую детскую поликлинику

Сегодня, 09:59 | Просмотров: 75 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В Чистых прудах открыли новую детскую поликлинику. Запустили её в рекордно короткие сроки: с момента выбора помещения и до первого пациента прошло меньше месяца.

В Чистых прудах открыли новую детскую поликлиникуАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На этом месте мог появиться очередной магазин, но было принято решение открыть здесь детскую поликлинику, которая так нужна микрорайону. И вот спустя всего 28 дней она уже принимает первых пациентов».

Микрорайон Чистые пруды быстро застраивается, и заселяются в новые дома в основном молодые семьи с маленькими детьми. Юным пациентам постоянно необходимо медицинское обслуживание. Малышам в первый год своей жизни нужно пройти 4 осмотра. Раньше добраться до нужных специалистов было очень не просто.

В Чистых прудах открыли новую детскую поликлиникуКИРА СЛАБОДЕНЮК, ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА ЧИСТЫЕ ПРУДЫ:
«Ну, во-первых записаться сначала, возможности найти, пока доедешь, пока там, пока обратно. Полдня уходит».

Нехватка детских специалистов в чистых прудах назрела давно, поэтому так важно, что новая поликлиника - это подразделение детского клинического консультативно-диагностического центра - большой и развитой медицинской структуры.

В Чистых прудах открыли новую детскую поликлиникуЭЛЬВИРА ДУДЫРЕВА, ЗАМ. ГЛ. ВРАЧА ПО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ДЕТСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«Сейчас эта проблема будет сокращена, особенно для детей первого года жизни. Уже решен вопрос и составлено расписание, по которому сюда будут выезжать специалисты для профилактических осмотров, которые необходимы детям первого года жизни».
 
То, что поликлиника смогла появиться именно в этом месте и в кратчайшие сроки - результат партнерства правительства области, министерства здравоохранения и компании застройщика, работающей в микрорайоне

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это такая хорошая практика совместной работы, когда застройщик, когда собственник подыскивает помещение, мы вместе смотрим. Это такая совместная работа , такое сотрудничество и мы хотим показать другим, что в тех микрорайонах, где существует проблема с объектами социальной инфраструктуры -это вариант решения этого вопроса».
 
И не только в Кирове. Во всех районах области, где строятся жилые кварталы, развитие необходимой инфраструктуры - это приоритетный вопрос и обязательное условие, которое закладывается ещё на стадии проекта.

В Чистых прудах открыли новую детскую поликлиникуИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Комплексная застройка предполагает под собой поликлиники детские и взрослые, больницы должны быть, должны быть аптечные пункты и образовательные школы. Всё должно быть».
 
Детская поликлиника в микрорайоне чистые пруды получилась светлой и уютной. Помимо кабинетов врачей-педиатров здесь есть процедурный и кабинет ультразвукового исследования. Как и во всех лечебных учреждениях, открытых за последнее время, установлена система электронной очереди и безбарьерная регистратура. В зонах ожидания маленькие пациенты могут порисовать или посмотреть мультики. Да и весь интерьер настраивает ребенка на позитивный лад.

ОЛЕСЯ УТКИНА, УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР:
«Ну, внешний вид немаловажен, особенно для работы с детьми. Для того чтобы они не плакали, чтобы было хорошее настроение. Кабинеты просторные, оснащены современной техникой, для того чтобы начать работу, чтобы комфортно было и посетителю и врачу здесь есть всё».


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