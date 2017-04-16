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В Чистых прудах открыли новую детскую поликлинику. Запустили её в рекордно короткие сроки: с момента выбора помещения и до первого пациента прошло меньше месяца.Микрорайон Чистые пруды быстро застраивается, и заселяются в новые дома в основном молодые семьи с маленькими детьми. Юным пациентам постоянно необходимо медицинское обслуживание. Малышам в первый год своей жизни нужно пройти 4 осмотра. Раньше добраться до нужных специалистов было очень не просто.Нехватка детских специалистов в чистых прудах назрела давно, поэтому так важно, что новая поликлиника - это подразделение детского клинического консультативно-диагностического центра - большой и развитой медицинской структуры.То, что поликлиника смогла появиться именно в этом месте и в кратчайшие сроки - результат партнерства правительства области, министерства здравоохранения и компании застройщика, работающей в микрорайонеИ не только в Кирове. Во всех районах области, где строятся жилые кварталы, развитие необходимой инфраструктуры - это приоритетный вопрос и обязательное условие, которое закладывается ещё на стадии проекта.Детская поликлиника в микрорайоне чистые пруды получилась светлой и уютной. Помимо кабинетов врачей-педиатров здесь есть процедурный и кабинет ультразвукового исследования. Как и во всех лечебных учреждениях, открытых за последнее время, установлена система электронной очереди и безбарьерная регистратура. В зонах ожидания маленькие пациенты могут порисовать или посмотреть мультики. Да и весь интерьер настраивает ребенка на позитивный лад.