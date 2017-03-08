В Кирове открылся новый гемодиализный центр
Сегодня, 10:14 | Просмотров: 399 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
- Готовы?
- Готовы!
- Ну, все, торжественно.
Открытие нового гемодиализного центра событие для области, действительно, торжественное.
До недавнего времени наш регион был одним из немногих в России, где заместительная почечная терапия была полностью под контролем частных учреждений. Услуги аутсорсера обходились бюджету в двести миллионов рублей. Теперь половину этой суммы можно будет сэкономить, а у пациентов появится возможность выбора медучреждения.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С учетом того, что это жизненно важная процедура, в общем-то мы ее вернули и теперь готовы наши медицинские учреждения конкурировать на равных условиях вместе с частником. Что очень важно. Конкуренция, как вы понимаете, мотивирует быть лучше».
Лучше, в данном случае, - универсальнее и качественнее. Если раньше пациенты могли получать в гемодиализном центре только один вид услуг по фильтрации крови, то возможности нового оборудования, на покупку которого было потрачено больше 30 млн. рублей, значительно шире.
ВЛАДИМИР РАЛЬНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ «КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»:
«Готовы оказать качественную помощь в любой сложившейся клинической ситуации. Это первое. Второе, в условиях на площадях гемодиализа отделения открыт также дневной стационар. На 5 коек, что позволит нам проводить коррекцию анемии пациентам. Как правило, 90% пациентов, нуждающихся в заместительно-почечной терапии, они идут с анемией, то есть малокровием».
На этаже, где будет проводиться гемодиализ, проведен капитальный ремонт, были переоборудованы и другие этажи, включая подвал. Там теперь будет проводиться водораспределение для аппаратов «искусственная почка». Новая система позволит подавать две медицинских смеси - с глюкозой и без. Вторая рассчитана на пациентов, страдающих диабетом.
- Водоподготовка в подвале. Это заново все смонтировано?
- Да.
- И по трубам сюда поднимается?
То есть по пятый этаж. Петля замкнута по 4ому этажу. Входит в рамы и идет раздача.
- То есть вот вся эта работа была сделана?
- Да 3 месяца.
Несмотря на сжатые сроки, ремонт, по мнению главы региона, сделан на высшем уровне. Сейчас отделение оборудовано 22-мя аппаратами для гемодиализа и удобной мебелью. Отрегулировать положение кресла-кровати под себя каждый пациент сможет самостоятельно с помощью пульта.
- Все положения вот так. Головной конец, ножной конец. Положение кровать. Ну, как удобно, так и сделают.
- Все как в самолете.
- Да.
Работа будет проходить в 3 смены, что позволит охватить большее количество пациентов. Со временем количество диализных мест увеличат. Кроме того, технологическое оборудование позволит выводить все показатели аппаратов на одном мониторе у дежурного врача.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Следующим шагом, я думаю, что вот в этом направлении откроем в ближайшее время, такое же отделение в Вятских Полянах, поскольку это достаточно процедура трудная для пациентов, и перемещаться каждый раз либо в Киров, либо в Татарстан практически неправильно, не нужно этого делать, поэтому мы пошли по пути открытия таких отделений в районах Кировской области».
Не так давно отделение гемодиализа было открыто в Советской центральной районной больнице. Всего в кировской области в настоящее время подобную терапию получают 284 пациента.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
16.04.2017
На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.
16.04.2017