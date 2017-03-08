В Кирове открылся новый гемодиализный центр

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В Кирове состоялось официальное открытие нового гемодиализного центра на базе областной клинической больницы. Теперь государственные медицинские учреждения стали полноправными конкурентами частников. Сколько пациентов ежедневно сможет принимать больница, и какие услуги помимо фильтрации крови может оказывать?Открытие нового гемодиализного центра событие для области, действительно, торжественное.До недавнего времени наш регион был одним из немногих в России, где заместительная почечная терапия была полностью под контролем частных учреждений. Услуги аутсорсера обходились бюджету в двести миллионов рублей. Теперь половину этой суммы можно будет сэкономить, а у пациентов появится возможность выбора медучреждения.Лучше, в данном случае, - универсальнее и качественнее. Если раньше пациенты могли получать в гемодиализном центре только один вид услуг по фильтрации крови, то возможности нового оборудования, на покупку которого было потрачено больше 30 млн. рублей, значительно шире.На этаже, где будет проводиться гемодиализ, проведен капитальный ремонт, были переоборудованы и другие этажи, включая подвал. Там теперь будет проводиться водораспределение для аппаратов «искусственная почка». Новая система позволит подавать две медицинских смеси - с глюкозой и без. Вторая рассчитана на пациентов, страдающих диабетом.Несмотря на сжатые сроки, ремонт, по мнению главы региона, сделан на высшем уровне. Сейчас отделение оборудовано 22-мя аппаратами для гемодиализа и удобной мебелью. Отрегулировать положение кресла-кровати под себя каждый пациент сможет самостоятельно с помощью пульта.Работа будет проходить в 3 смены, что позволит охватить большее количество пациентов. Со временем количество диализных мест увеличат. Кроме того, технологическое оборудование позволит выводить все показатели аппаратов на одном мониторе у дежурного врача.Не так давно отделение гемодиализа было открыто в Советской центральной районной больнице. Всего в кировской области в настоящее время подобную терапию получают 284 пациента.