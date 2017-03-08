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Новости / Медицина

В Кирове открылся новый гемодиализный центр

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 399 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове состоялось официальное открытие нового гемодиализного центра на базе областной клинической больницы. Теперь государственные медицинские учреждения стали полноправными конкурентами частников. Сколько пациентов ежедневно сможет принимать больница, и какие услуги помимо фильтрации крови может оказывать?

- Готовы?
- Готовы!
- Ну, все, торжественно.

Открытие нового гемодиализного центра событие для области, действительно, торжественное.

До недавнего времени наш регион был одним из немногих в России, где заместительная почечная терапия была полностью под контролем частных учреждений. Услуги аутсорсера обходились бюджету в двести миллионов рублей. Теперь половину этой суммы можно будет сэкономить, а у пациентов появится возможность выбора медучреждения.

В Кирове открылся новый гемодиализный центрДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С учетом того, что это жизненно важная процедура, в общем-то мы ее вернули и теперь готовы наши медицинские учреждения конкурировать на равных условиях вместе с частником. Что очень важно. Конкуренция, как вы понимаете, мотивирует быть лучше».

Лучше, в данном случае, - универсальнее и качественнее. Если раньше пациенты могли получать в гемодиализном центре только один вид услуг по фильтрации крови, то возможности нового оборудования, на покупку которого было потрачено больше 30 млн. рублей, значительно шире.

В Кирове открылся новый гемодиализный центрВЛАДИМИР РАЛЬНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ «КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»:
«Готовы оказать качественную помощь в любой сложившейся клинической ситуации. Это первое. Второе, в условиях на площадях гемодиализа отделения открыт также дневной стационар. На 5 коек, что позволит нам проводить коррекцию анемии пациентам. Как правило, 90% пациентов, нуждающихся в заместительно-почечной терапии, они идут с анемией, то есть малокровием».

На этаже, где будет проводиться гемодиализ, проведен капитальный ремонт, были переоборудованы и другие этажи, включая подвал. Там теперь будет проводиться водораспределение для аппаратов «искусственная почка». Новая система позволит подавать две медицинских смеси - с глюкозой и без. Вторая рассчитана на пациентов, страдающих диабетом.

- Водоподготовка в подвале. Это заново все смонтировано?
- Да.
- И по трубам сюда поднимается?
То есть по пятый этаж. Петля замкнута по 4ому этажу. Входит в рамы и идет раздача.
- То есть вот вся эта работа была сделана?
 - Да 3 месяца.

Несмотря на сжатые сроки, ремонт, по мнению главы региона, сделан на высшем уровне. Сейчас отделение оборудовано 22-мя аппаратами для гемодиализа и удобной мебелью. Отрегулировать положение кресла-кровати под себя каждый пациент сможет самостоятельно с помощью пульта.

- Все положения вот так. Головной конец, ножной конец. Положение кровать. Ну, как удобно, так и сделают.
- Все как в самолете.
- Да.

Работа будет проходить в 3 смены, что позволит охватить большее количество пациентов. Со временем количество диализных мест увеличат. Кроме того, технологическое оборудование позволит выводить все показатели аппаратов на одном мониторе у дежурного врача.

В Кирове открылся новый гемодиализный центрИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Следующим шагом, я думаю, что вот в этом направлении откроем в ближайшее время, такое же отделение в Вятских Полянах, поскольку это достаточно процедура трудная для пациентов, и перемещаться каждый раз либо в Киров, либо в Татарстан практически неправильно, не нужно этого делать, поэтому мы пошли по пути открытия таких отделений в районах Кировской области».
 
Не так давно отделение гемодиализа было открыто в Советской центральной районной больнице. Всего в кировской области в настоящее время подобную терапию получают 284 пациента.


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