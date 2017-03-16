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Новости / Медицина

В Кировской области три новых случая бешенства

Вчера, 11:27 | Просмотров: 147 | Версия для печати
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Опасное заболевание было обнаружено у диких плотоядных животных на территории Слободского и Котельничского районов.

Кировская областная ветеринарная лаборатория установила диагноз бешенство у двух лисиц, труп одной был обнаружен в охотничьих угодьях в Ленинском сельском округе Слободского района, вторая зашла в неблагополучное по бешенству село Спасское Котельничского района.

Больна была и енотовидная собака, труп которой обнаружен на территории неблагополучной по бешенству деревни Шалеевщина Котельничского района.

На 17 апреля в области зарегистрировано 30 случаев бешенства у 16 лисиц, 6 енотовидных собак, 5 собак и 3 кошек в Вятскополянском, Котельничском, Кильмезском, Кирово-Чепецком, Оричевском, Пижанском, Слободском, Сунском, Юрьянском районах и в городе Кирове (Бахта, Сосновый, Дороничи, сл. Симоновская, «Заречный парк», Дымково).


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