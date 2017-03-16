В Кировской области три новых случая бешенства
Вчера, 11:27 | Просмотров: 147 | Версия для печати
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Кировская областная ветеринарная лаборатория установила диагноз бешенство у двух лисиц, труп одной был обнаружен в охотничьих угодьях в Ленинском сельском округе Слободского района, вторая зашла в неблагополучное по бешенству село Спасское Котельничского района.
Больна была и енотовидная собака, труп которой обнаружен на территории неблагополучной по бешенству деревни Шалеевщина Котельничского района.
На 17 апреля в области зарегистрировано 30 случаев бешенства у 16 лисиц, 6 енотовидных собак, 5 собак и 3 кошек в Вятскополянском, Котельничском, Кильмезском, Кирово-Чепецком, Оричевском, Пижанском, Слободском, Сунском, Юрьянском районах и в городе Кирове (Бахта, Сосновый, Дороничи, сл. Симоновская, «Заречный парк», Дымково).
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