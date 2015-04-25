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Новости / Медицина

В Кировской области от укусов клещей пострадали 11 человек.

Сегодня, 10:58 | Просмотров: 64 | Версия для печати
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Холодный апрель отчасти сдержал традиционную активность клещей.
 
За неделю было зарегистрировано 11 пострадавших от укусов клещами по области. Этот показатель ниже уровня предыдущих лет.
 
Пострадали жители 6 районов Кировской области и 4 человека – жители города Кирова.
 
Все подверглись нападению клещей при посещении прилегающих лесных зон города.
 
Специалисты предупреждают: с повышением температуры воздуха активность клещей будет возрастать.


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