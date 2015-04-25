В Кировской области от укусов клещей пострадали 11 человек.

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Холодный апрель отчасти сдержал традиционную активность клещей.

За неделю было зарегистрировано 11 пострадавших от укусов клещами по области. Этот показатель ниже уровня предыдущих лет.

Пострадали жители 6 районов Кировской области и 4 человека – жители города Кирова.

Все подверглись нападению клещей при посещении прилегающих лесных зон города.

Специалисты предупреждают: с повышением температуры воздуха активность клещей будет возрастать.