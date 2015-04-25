В Кировской области от укусов клещей пострадали 11 человек.
Сегодня, 10:58 | Просмотров: 64 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Холодный апрель отчасти сдержал традиционную активность клещей.
За неделю было зарегистрировано 11 пострадавших от укусов клещами по области. Этот показатель ниже уровня предыдущих лет.
Пострадали жители 6 районов Кировской области и 4 человека – жители города Кирова.
Все подверглись нападению клещей при посещении прилегающих лесных зон города.
Специалисты предупреждают: с повышением температуры воздуха активность клещей будет возрастать.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
16.04.2017
На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.
16.04.2017