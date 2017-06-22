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Новости / Медицина

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева посетила кировский областной онкодиспансер

Вчера, 11:48 | Просмотров: 213 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове с рабочим визитом побывала заместитель министра российского Минздрава Татьяна Яковлева. Она посетила несколько медучреждений. В том числе - областной онкодиспансер.

Несмотря на то, что главной темой рабочего визита Татьяны Яковлевой стала реализация федерального проекта «Бережливая поликлиника», заместителю министра здравоохранения показали и другие новшества, внедряемые в медицинскую систему Кировской области. Особой гордостью для руководства региона в данный момент является недавно отремонтированный онкоцентр, где также введена система электронной очереди и регистрации. Медицинское учреждение уже несколько месяцев подключено к программе удаленной диагностики раковых заболеваний и консультирования районных специалистов.

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева посетила кировский областной онкодиспансерТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Тем более, если у вас все подключено в межрайонные центры, я думаю, что вы как специализированное головное учреждение, должны каждый, ну пусть не каждый день, но вы должны выделить себе там 2 раза в неделю, вы должны проводить эти, так сказать пятиминутки. С этими межрайонными центрами и обучение можно через эти вести. Первичка потому что очень...и консультации у вас должны быть».

За 3 месяца, врачами областной клиники уже было получено больше 500 снимков пациентов и проведены консультации. Особую важность ранней диагностики заболеваний и их профилактики на совещании с главными врачами областных медицинских учреждений и врио губернатора Кировской области Игорь Васильев.

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева посетила кировский областной онкодиспансерИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«А приходить на профилактические мероприятия, да, хочется все-таки в комфортные условия, в удобное время, к хорошо обученному персоналу, который работает в красивых условиях, где сразу возникает надежда, что здесь тебе помогут».

Представители министерства здравоохранения подробно отчитались о реализации проекта "Бережливая поликлиника". Кировская область стала одним из первых регионов, где была внедрена эта федеральная программа и уже сейчас приносит свои результаты. В рамках встречи с медицинскими работниками области заместитель министра здравоохранения поздравила коллег с прошедшим профессиональным праздником. Свою речь Татьяна Яковлева начала со знаменитого высказывания Сократа.

ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Все профессии от людей и только три профессии от Бога: это судья, это педагог и врач. Медик даже. Не врач, а медицинский работник. Вот мы с вами от Бога».

На встрече состоялось награждение победителей федеральных медицинских конкурсов. Третье место в номинации "Лучший онколог России" заняла Светлана Хлебникова, заведующая поликлиникой кировского областного клинического онкологического диспансера.


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