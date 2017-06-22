Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева посетила кировский областной онкодиспансер

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В Кирове с рабочим визитом побывала заместитель министра российского Минздрава Татьяна Яковлева. Она посетила несколько медучреждений. В том числе - областной онкодиспансер.Несмотря на то, что главной темой рабочего визита Татьяны Яковлевой стала реализация федерального проекта «Бережливая поликлиника», заместителю министра здравоохранения показали и другие новшества, внедряемые в медицинскую систему Кировской области. Особой гордостью для руководства региона в данный момент является недавно отремонтированный онкоцентр, где также введена система электронной очереди и регистрации. Медицинское учреждение уже несколько месяцев подключено к программе удаленной диагностики раковых заболеваний и консультирования районных специалистов.За 3 месяца, врачами областной клиники уже было получено больше 500 снимков пациентов и проведены консультации. Особую важность ранней диагностики заболеваний и их профилактики на совещании с главными врачами областных медицинских учреждений и врио губернатора Кировской области Игорь Васильев.Представители министерства здравоохранения подробно отчитались о реализации проекта "Бережливая поликлиника". Кировская область стала одним из первых регионов, где была внедрена эта федеральная программа и уже сейчас приносит свои результаты. В рамках встречи с медицинскими работниками области заместитель министра здравоохранения поздравила коллег с прошедшим профессиональным праздником. Свою речь Татьяна Яковлева начала со знаменитого высказывания Сократа.На встрече состоялось награждение победителей федеральных медицинских конкурсов. Третье место в номинации "Лучший онколог России" заняла Светлана Хлебникова, заведующая поликлиникой кировского областного клинического онкологического диспансера.