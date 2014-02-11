Светлана Хлебникова вошла в тройку лучших онкологов страны

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В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса врачей. В числе лучших оказалась Светлана Хлебникова. Заведующая поликлиникой Кировского областного онкологического диспансера. Она вошла в тройку лучших онкологов страны.Она до сих пор помнит свой первый рабочий день и первых пациентов из 612-й палаты. Прийдя в диспансер сразу по окончании института Светлана Хлебникова и представить не могла. Как это тяжело говорить о диагнозе больному и его родственникам. Спустя 20 лет врач-онколог по-прежнему переживает за каждого своего пациента. За эти годы Светлана Александровна достигла больших успехов в профессии.Светлану Александровну трудно застать на одном месте. В каждодневный график входит утренний осмотр пациентов, административные дела. Готова она помочь и людям, приходящим в поликлинику.Возглавив поликлиническое отделение в 2002, Светлана Хлебникова изменила его до неузнаваемости. Здесь одной из первых в области заработала "Электронная регистратура". Для поиска нужной информации установлен интерактивный стенд. Но это далеко не все новаторские идеи врача. Ей в онкодиспансере курируется работа "Школы пациента".Светлана Александровна также является одним из организаторов областной акции "Онкопост", основная цель которой - профилактики и раннего выявления онкозаболеваний. К этому добавляется проведение семинаров и лекций в центральных районных больницах. К тому же заведующая поликлиникой внимательно следит и внедряет все новшествами, что появляются в онкологии.На всероссийский конкурс Хлебникова шла как лучший онколог области, победив на региональном этапе. Посланные материалы включали в себе несколько блоков. Начиная с отчета о проделанной работе и заканчивая фильмом о ежедневных буднях специалиста. Значимость полученной награды Светлана Александровна еще не до конца осознала. Да и некогда, говорить. Слишком занята работой, в которой помимо обязанностей есть и мечты.