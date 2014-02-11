Светлана Хлебникова вошла в тройку лучших онкологов страны
Сегодня, 12:10 | Просмотров: 162 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Она до сих пор помнит свой первый рабочий день и первых пациентов из 612-й палаты. Прийдя в диспансер сразу по окончании института Светлана Хлебникова и представить не могла. Как это тяжело говорить о диагнозе больному и его родственникам. Спустя 20 лет врач-онколог по-прежнему переживает за каждого своего пациента. За эти годы Светлана Александровна достигла больших успехов в профессии.
ЕЛЕНА ДАНИЛОВИЧ, И.О ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ:
«Она очень прекрасный специалист, хороший друг, хороший врач. Опыт у нее очень большой в онкологии. Поэтому, всегда можно к ней обратиться за советом».
Светлану Александровну трудно застать на одном месте. В каждодневный график входит утренний осмотр пациентов, административные дела. Готова она помочь и людям, приходящим в поликлинику.
- Сейчас ждите номер. Вас объявят. Это, наверное, долго? Нет, очень быстро.
Возглавив поликлиническое отделение в 2002, Светлана Хлебникова изменила его до неузнаваемости. Здесь одной из первых в области заработала "Электронная регистратура". Для поиска нужной информации установлен интерактивный стенд. Но это далеко не все новаторские идеи врача. Ей в онкодиспансере курируется работа "Школы пациента".
СВЕТЛАНА ХЛЕБНИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИКОЙ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Некоторые операции на самом деле очень меняют процессы в организме. Изменяют полностью жизнедеятельность. Меняется и эмоциональный статус пациента. И в "Школе пациента" мы рассказываем, как жить с этим, чего не надо бояться. Как вести себя родственникам. Это очень важно».
Светлана Александровна также является одним из организаторов областной акции "Онкопост", основная цель которой - профилактики и раннего выявления онкозаболеваний. К этому добавляется проведение семинаров и лекций в центральных районных больницах. К тому же заведующая поликлиникой внимательно следит и внедряет все новшествами, что появляются в онкологии.
НАДЕЖДА БУРКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИМ КАБИНЕТОМ:
«Светлана Александровна очень энергичный человек. Такое ощущение, что она может свернуть горы. Конечно, ей в этом помогает коллектив. И семья ее в этом поддерживает. Когда у женщины есть крепкий тыл, а у у нее замечательный муж, то и на работе все получается, все спорится.
- Мы находимся в сердце любой медицинской организации. Это операционный блок. Здесь выполняются операции различного уровня сложности. Сейчас мы пойдем в нашу операционную, мою любимую третью, где сегодня буду работать целый день.
На всероссийский конкурс Хлебникова шла как лучший онколог области, победив на региональном этапе. Посланные материалы включали в себе несколько блоков. Начиная с отчета о проделанной работе и заканчивая фильмом о ежедневных буднях специалиста. Значимость полученной награды Светлана Александровна еще не до конца осознала. Да и некогда, говорить. Слишком занята работой, в которой помимо обязанностей есть и мечты.
СВЕТЛАНА ХЛЕБНИКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИКОЙ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Очень хочется передать свой опыт молодым коллегам. К нам сейчас приходят новые доктора. Хочется, чтобы они росли, развивались и то же что-то сделали для области, для диспансера. Хочется, чтобы они выросли как доктора».
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