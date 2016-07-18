В Кировской области 6 человек заболели клещевым энцефалитом, в том числе 1 ребенок.
Сегодня, 13:34 | Просмотров: 225 | Версия для печати
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С начала сезона за медицинской помощью в связи с укусами клещами обратились 5 950 человека, из них 1085 - дети.
При этом, обращаемость значительно ниже уровня прошлого года.
Зарегистрировано 6 случаев заболеваний клещевым энцефалитом, в том числе один не привитой ребенок (в 2016 году число больных на этот период – 20 человек). У 42 пациентов выставлен диагноз иксодового клещевого боррелиоза (в 2016 году - 87 случаев).
Для профилактики клещевого энцефалита специалисты рекомендуют пройти полный курс вакцинации: необходимо поставить две прививки с интервалом от 14 дней до 6 месяцев, затем одну - через 9-12 месяцев и далее каждые три года по одной прививке.
Вакцинация проводится круглогодично, без календарных ограничений. Если вы сделали прививку в сезон передачи клещевого энцефалита, следует ограничить посещение леса и других мест, опасных в отношении укусов клещей, в течение 14 дней, этого времени будет достаточно для выработки иммунитета.
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