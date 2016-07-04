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Новости / Медицина

В Кировской области стартовал Месяц женского здоровья

Сегодня, 10:29 | Просмотров: 127 | Версия для печати
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Июль в Кировской области объявлен месяцем женского здоровья. В его рамках пройдут мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья и профилактику заболеваний у женщин.

С 10 по 14 июля в рамках Всероссийской акции «Подари мне жизнь» в женских консультациях пройдут «Дни открытых дверей». Женщинам расскажут о способах контрацепции, вреде абортов и женском здоровье, будут оформлены тематические стенды.

Сразу две акции будут посвящены профилактике самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин: рака молочной железы и рака шейки матки.

22 июля (суббота) в женских консультациях межрайонных центров и больниц Кирова состоится акция «Розовая лента» по скринингу патологии молочных желез. Женщины смогут пройти осмотр врача или фельдшера, а при наличии медицинских показаний - диагностические исследования: УЗИ молочных желез или маммографию. Обследование будет проводиться бесплатно.

Акция по ранней диагностике и профилактике рака шейки матки состоится в женских консультациях Кирова и межрайонных центров 28 июля. Обратившимся женщинам будет выполнена кольпоскопия и забор мазков на онкоцитологию.

Информацию о проведении этих акций можно узнать в женских консультациях.

Центр медицинской профилактики (г.Киров, ул.Герцена, 49) проведет для женщин обучающие семинары. 10 и 24 июля в 16.00 расскажут о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и правилах оказания первой помощи при неотложных состояниях.

21 июля с 14.00 до 15.00 в министерстве здравоохранения состоится прямая телефонная линия по женскому здоровью. На вопросы будет отвечать главный акушер-гинеколог Кировской области Мария Владимировна Савинова. Телефон (8332) 38-13-23.


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