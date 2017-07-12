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Новости / Медицина

Чайки погибли не из-за гриппа птиц

Сегодня, 10:57 | Просмотров: 173 | Версия для печати
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10 июля в управление ветеринарии Кировской области из Министерства охраны окружающей среды поступило сообщение о факте массовой гибели чаек на пруду у деревни Пантелеевы Слободского района.

В связи со сложной эпизоотической ситуацией на территории России по гриппу птиц и возрастающей угрозой заноса заболевания с мигрирующей птицей на территорию области специалисты ветеринарной службы незамедлительно выехали на место происшествия.

Был произведен отбор патологического материала (трупы чаек), который немедленно направили в областную ветеринарную лабораторию для исследования на грипп птиц.

Сводный противоэпизоотический отряд, сформированный на базе государственной ветеринарной службы для экстренного реагирования по ликвидации особо опасных заболеваний животных, был готов выехать на место происшествия в любую минуту.

В ночь с 10 на 11 июля по результатам лабораторных исследований возбудитель гриппа птиц в патологическом материале выделен не был.

Сегодня специалистами КОГБУ «Кировская областная ветеринарная лаборатория» в рабочем режиме проводятся исследования патологического материала на сальмонеллез, на хлориды, нитраты, соли тяжелых металлов (свинец, кадмий, ртуть). Результаты будут готовы к концу текущей недели.


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