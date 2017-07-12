Вертолетная площадка для санавиации у областного Центра травматологии

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В короткие сроки у областного Центра травматологии была построена вертолетная площадка. Накануне на ней приняли первого пациента из района. Это событие стало первым шагом в реализации областной программы по оказанию экстренной медпомощи жителям труднодоступных населенных пунктов.В Кировской области начала работу федеральная программа по повышению доступности медицинской эвакуации воздушным транспортом, в рамках которой каждому региону были выделены субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных услуг. Программа трехлетняя. Наш регион на этот год получил порядка 188 миллионов.Вертолет МИ-2, готовящийся к приземлению на площадку у Центра, летел из Яранска. Отдаленного района, откуда до Кирова лететь при благоприятных погодных условиях примерно полтора часа.На борту судна была женщина с тяжелыми переломами. На площадке ее встречала карета скорой помощи.Больная была перевезена в Киров вертолетом МИ-2. Но уже с августа доставлять «тяжёлых» пациентов начнёт и новый вертолет «Ансат». Он пока находится в Казани. На его борту будет оснащен медицинский модуль, который позволит оказывать помощь внутри самого транспортного средства при перелёте.Как отметил Андрей Черняев, в область поступят 15-ть новых «скорых». Средства для закупки в регионы машин скорой медицинской помощи из федерального бюджета уже выделены. Что же касается воздушного сообщения между Что же касается воздушного сообщения между областными медучреждениями, то только за последние три дня экипажи санавиации налетали уже 20 часов. Показатель, в разы превышающий прежние летные объемы. Сейчас практически готова вертолётная площадка у Кировской областной клинической больницы, идёт ее обустройство у станции скорой медицинской помощи. В настоящее время во всех районах области уже определены места для посадочных площадок. Они будут располагаться рядом с центральными районными больницами или в 5-10 минутах езды до них.Тестовая посадку вертолета у Центра уже названа важным и знаковым событием не только для здравоохранения Кировской области и Приволжского Федерального округа, но и страны в целом. Реализация федеральной программы позволит в конечном итоге спасти немало человеческих жизней.