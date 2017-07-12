Вертолетная площадка для санавиации у областного Центра травматологии
Сегодня, 17:56 | Просмотров: 561 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Кировской области начала работу федеральная программа по повышению доступности медицинской эвакуации воздушным транспортом, в рамках которой каждому региону были выделены субсидии из федерального бюджета на закупку авиационных услуг. Программа трехлетняя. Наш регион на этот год получил порядка 188 миллионов.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Принципиальное значение это имеет для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, при остром инфаркте миокарда. Здесь необходимо соблюдать правило «золотого часа» и своевременно доставить пациента в больницу, так как от этого зависит его жизнь».
Вертолет МИ-2, готовящийся к приземлению на площадку у Центра, летел из Яранска. Отдаленного района, откуда до Кирова лететь при благоприятных погодных условиях примерно полтора часа.
На борту судна была женщина с тяжелыми переломами. На площадке ее встречала карета скорой помощи.
МИХАИЛ ЯГОВКИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Это решение было согласовано при поступлении пациентки. Проводилось динамическое наблюдение, противошоковые мероприятия. И после подготовки пациентка была транспортирована».
Больная была перевезена в Киров вертолетом МИ-2. Но уже с августа доставлять «тяжёлых» пациентов начнёт и новый вертолет «Ансат». Он пока находится в Казани. На его борту будет оснащен медицинский модуль, который позволит оказывать помощь внутри самого транспортного средства при перелёте.
АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, И. О. МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы создаём в регионе единую службу скорой медицинской помощи и санитарной авиации, Служба санитарной авиации находится в структуре единой скорой медицинской помощи, и она будет усилена автомобилями: в каждом крупном районном центре будут выделены дополнительные реанимобили, которые эвакуируют пациентов в учреждения здравоохранения высшего уровня. Таким образом, медицинская эвакуация выполняется и наземным транспортом, и воздушным – там, где в этом есть необходимость».
Как отметил Андрей Черняев, в область поступят 15-ть новых «скорых». Средства для закупки в регионы машин скорой медицинской помощи из федерального бюджета уже выделены. Что же касается воздушного сообщения между Что же касается воздушного сообщения между областными медучреждениями, то только за последние три дня экипажи санавиации налетали уже 20 часов. Показатель, в разы превышающий прежние летные объемы. Сейчас практически готова вертолётная площадка у Кировской областной клинической больницы, идёт ее обустройство у станции скорой медицинской помощи. В настоящее время во всех районах области уже определены места для посадочных площадок. Они будут располагаться рядом с центральными районными больницами или в 5-10 минутах езды до них.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь вертолетная площадка будет работать не только на Центр. Мы видим рядом Перинатальный центр, Детскую областную больницу. Здесь три ведущих учреждения и площадка будет работать на них».
Тестовая посадку вертолета у Центра уже названа важным и знаковым событием не только для здравоохранения Кировской области и Приволжского Федерального округа, но и страны в целом. Реализация федеральной программы позволит в конечном итоге спасти немало человеческих жизней.
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