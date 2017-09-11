Открытие детской поликлиники № 2 на улице Некрасова
Сегодня, 10:03 | Просмотров: 101 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Поликлиника № 2 обслуживает более 13 тысяч детей. С апреля этого года медицинская организация участвует в федеральном пилотном проекте «Бережливая поликлиника». Здесь провели масштабные ремонтные работы, реорганизовали пространство поликлиники, оборудовали зоны ожидания с детскими уголками и открыли комнату для кормления младенцев. Также была закуплена необходимая медицинская мебель и оборудование. Посетители поликлиники уже успели оценить перемены.
- Первое впечатление очень хорошее, замечательное!
- Это все для детей сделано, яркие очень стены, стало гораздо все удобнее!
- Очень красиво. Нравится. И ребенку тоже нравится!
- Всё чистенько и хорошо. Очень здорово!
Врачи особенно оценили разделение поликлиники на блоки, предназначенные для здоровых и больных детей, которые не пересекаются, у них даже входы в медучреждение разные: один с центрального фасада, другой с торца здания. Разделение малышей на потоки позволит избежать рисков связанных с заражением друг от друга.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Большая поликлиника, больше 1500 квадратных метров, в очень короткие сроки был сделан ремонт, внедрена система электронных очередей, поликлиника разделена на блоки, блок здоровых и блок больных детей».
В настоящее время медицинское учреждение полностью соответствует стандартам федерального проекта «Бережливая поликлиника». В ней работает 13 педиатрических участков, приём пациентов идёт в 3 смены. Работают кабинеты доврачебного приёма, прививочный, процедурный, функциональной диагностики, неотложной помощи. В учреждении есть дневной стационар, кабинет для занятий лечебной физкультурой.
МИХАИЛ ШАРОМОВ, ВРАЧ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ:
«Дети часто приходят из школы, которые не умеют подтягиваться, есть и тренажёр для пресса. Конечно, стало лучше, свежее. И настроение хорошее».
Эта медицинская организация была в числе первых четырёх, которые начали участвовать в проекте «Бережливая поликлиника». Здесь сделан не только ремонт, но и внедрены современные информационные технологии: «Электронный регистратор», «Электронное регулирование очереди». Все доктора работают в Единой медицинской информационной системе, обучены принципам «бережливости».
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В данные проект еще включились и поликлиники, которые находятся в районах области. Например, в котельничской ЦРБ. Там тоже будет бережливая поликлиника. В наших целях привести все 117 поликлиник Кировской области были приведены к нашему общему стандарту».
Изменилась поликлиника и снаружи. Причем не только отремонтирован и фасад здания, но и полностью благоустроена прилегающая территория: заасфальтированы тротуарные дорожки и парковка перед медучреждением.
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