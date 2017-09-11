Поделиться новостью:

В Кирове появилась еще одна "бережливая поликлиника". Состоялось открытие детской поликлиники № 2 на улице Некрасова.Поликлиника № 2 обслуживает более 13 тысяч детей. С апреля этого года медицинская организация участвует в федеральном пилотном проекте «Бережливая поликлиника». Здесь провели масштабные ремонтные работы, реорганизовали пространство поликлиники, оборудовали зоны ожидания с детскими уголками и открыли комнату для кормления младенцев. Также была закуплена необходимая медицинская мебель и оборудование. Посетители поликлиники уже успели оценить перемены.Врачи особенно оценили разделение поликлиники на блоки, предназначенные для здоровых и больных детей, которые не пересекаются, у них даже входы в медучреждение разные: один с центрального фасада, другой с торца здания. Разделение малышей на потоки позволит избежать рисков связанных с заражением друг от друга.В настоящее время медицинское учреждение полностью соответствует стандартам федерального проекта «Бережливая поликлиника». В ней работает 13 педиатрических участков, приём пациентов идёт в 3 смены. Работают кабинеты доврачебного приёма, прививочный, процедурный, функциональной диагностики, неотложной помощи. В учреждении есть дневной стационар, кабинет для занятий лечебной физкультурой.Эта медицинская организация была в числе первых четырёх, которые начали участвовать в проекте «Бережливая поликлиника». Здесь сделан не только ремонт, но и внедрены современные информационные технологии: «Электронный регистратор», «Электронное регулирование очереди». Все доктора работают в Единой медицинской информационной системе, обучены принципам «бережливости».Изменилась поликлиника и снаружи. Причем не только отремонтирован и фасад здания, но и полностью благоустроена прилегающая территория: заасфальтированы тротуарные дорожки и парковка перед медучреждением.