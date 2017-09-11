Конференция онкологов

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Современные подходы в диагностике и лечении злокачественных новообразований обсуждали сегодня ученые и практики из разных регионов страны. Конференция была приурочена к 70-летию основания онкологической службы Кировской области.Здание Кировского диспансера стало одним из немногих, построенных еще в Советском Союзе специально для онкологической службы. А в последнее время корпуса постепенно преображаются, появляется современное оборудование, используются передовые методики. Так, метод жидкостной цитологии позволяет сделать скрининг шейки матки и определить грамотную тактику лечения патологии. Такая возможность появилась совсем недавно - в конце прошлого года. А линейный ускоритель в диспансере уже более восьми лет. В 2009-м кировчане первые среди регионов ПФО получили такое оборудование.На конференции медики обсуждали современные подходы в диагностике и лечении злокачественных новообразований. Основная задача всех онкологов - выявить опухоль на ранней стадии. В этот момент еще возможно управлять процессом и спасти пациенту жизнь.И в день 70-летнего юбилея была принята хартия онкологической службы Кировской области. Подписывая этот документ, врачи и медсестры вновь подтвердили свою готовность оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь.