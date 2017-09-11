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Новости / Медицина

Конференция онкологов

Сегодня, 12:07 | Просмотров: 94 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Современные подходы в диагностике и лечении злокачественных новообразований обсуждали сегодня ученые и практики из разных регионов страны. Конференция была приурочена к 70-летию основания онкологической службы Кировской области.

Здание Кировского диспансера стало одним из немногих, построенных еще в Советском Союзе специально для онкологической службы. А в последнее время корпуса постепенно преображаются, появляется современное оборудование, используются передовые методики. Так, метод жидкостной цитологии позволяет сделать скрининг шейки матки и определить грамотную тактику лечения патологии. Такая возможность появилась совсем недавно - в конце прошлого года. А линейный ускоритель в диспансере уже более восьми лет. В 2009-м кировчане первые среди регионов ПФО получили такое оборудование.

Конференция онкологовРУСТЕМ ХАСАНОВ, ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ ПФО И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ПРОФЕССОР, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК:
«Сформировались традиции, которые ведут к тому, чтобы была доступность онкологической помощи населению, недавно здесь открыли поликлинику, совершенно с другим лицом, она называется "бережливая", дружелюбная", самое главное для населения - это доступность, вот этого, кстати, почти нет нигде еще».

На конференции медики обсуждали современные подходы в диагностике и лечении злокачественных новообразований. Основная задача всех онкологов - выявить опухоль на ранней стадии. В этот момент еще возможно управлять процессом и спасти пациенту жизнь.

РУСТЕМ ХАСАНОВ, ГЛАВНЫЙ ОНКОЛОГ ПФО И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ПРОФЕССОР, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК:
«Для этого нужны специальные программы, для этого онкологи, как наиболее продвинутый отряд медицинских работников, которые понимают, чем грозит запущенность, далеко зашедшие стадии злокачественных образований, чем грозит промедление, они должны работать совместно с общей лечебной сетью по раннему выявлению».

И в день 70-летнего юбилея была принята хартия онкологической службы Кировской области. Подписывая этот документ, врачи и медсестры вновь подтвердили свою готовность оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь.


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