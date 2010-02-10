Новые технологии пришли на помощь больным сахарным диабетом
Сегодня, 15:07 | Просмотров: 459 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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АЙНУР ХАБИБУЛИН, ПАЦИЕНТ ИЗ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:
«Могу увидеть свой средний сахар, график движения, как прошел завтрак».
АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №7:
«Пациент в любое время может определить уровень сахара в крови. Это прообраз поджелудочной железы. Это самый современный метод, который есть в диабетологии».
Новая помпа показывает уровень глюкозы в реальном времени. Отображает тренды изменения гликемии за последние три, шесть, двенадцать и двадцать четыре часа. Важно для диабетиков, что число инъекций сокращается до одной: раз в три дня. Преимущества уже успели оценить Кировские и даже иногородние пациенты.
АЙНУР ХАБИБУЛИН, ПАЦИЕНТ ИЗ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:
«Раньше я был на помпе, но она отличается. Эта работает в круглосуточном режиме. Тут замечательные врачи и обстановка».
ТАТЬЯНА ГАЙФУЛЛИНА, ПАЦИЕНТКА ИЗ КИРОВА:
«Сейчас это очень дорого, но выпал такой шанс, это хорошо. Пользоваться удобно».
На сегодняшний день в эндокринологическом отделении седьмой больницы установили семь помп пациентам Кирова и области, а также четыре помпы - иногородним. Важно, что использование инсулиновой помпы возможно в рамках обязательного медицинского страхования абсолютно бесплатно.
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