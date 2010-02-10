ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

12 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.2656
EURO: 68.5469
Погода в городе Кирове:
вечером:  +9...+11°C
ночью:  +5...+7°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

Новые технологии пришли на помощь больным сахарным диабетом

Сегодня, 15:07 | Просмотров: 459 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
Новые технологии пришли на помощь больным сахарным диабетом. Современный метод введения инсулина стал доступен пациентам Кировской области и других регионов.

Новые технологии пришли на помощь больным сахарным диабетомАЙНУР ХАБИБУЛИН, ПАЦИЕНТ ИЗ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:
«Могу увидеть свой средний сахар, график движения, как прошел завтрак».
 
 
И речь идет не о последней модели "умных" часов. Благодаря развитию современных технологий теперь у больных сахарным диабетом жизнь в разы стала проще. Для них изобрели новую помповую терапию.

Новые технологии пришли на помощь больным сахарным диабетомАЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №7:
«Пациент в любое время может определить уровень сахара в крови. Это прообраз поджелудочной железы. Это самый современный метод, который есть в диабетологии».

Новая помпа показывает уровень глюкозы в реальном времени. Отображает тренды изменения гликемии за последние три, шесть, двенадцать и двадцать четыре часа. Важно для диабетиков, что число инъекций сокращается до одной: раз в три дня. Преимущества уже успели оценить Кировские и даже иногородние пациенты.

АЙНУР ХАБИБУЛИН, ПАЦИЕНТ ИЗ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:
«Раньше я был на помпе, но она отличается. Эта работает в круглосуточном режиме. Тут замечательные врачи и обстановка».

Новые технологии пришли на помощь больным сахарным диабетомТАТЬЯНА ГАЙФУЛЛИНА, ПАЦИЕНТКА ИЗ КИРОВА:
«Сейчас это очень дорого, но выпал такой шанс, это хорошо. Пользоваться удобно».

На сегодняшний день в эндокринологическом отделении седьмой больницы установили семь помп пациентам Кирова и области, а также четыре помпы - иногородним. Важно, что использование инсулиновой помпы возможно в рамках обязательного медицинского страхования абсолютно бесплатно.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Фаленках на пожаре погибла 30-летняя женщина.

15:02 12.09.2017


В Фаленках на пожаре погибла 30-летняя женщина.

В Кирове задержали мужчину, ограбившего магазин косметики.

14:51 12.09.2017


В Кирове задержали мужчину, ограбившего магазин косметики.

В Омутнинском районе "Опель Астра" вылетел в кювет.

13:51 11.09.2017


В Омутнинском районе "Опель Астра" вылетел в кювет.

В Котельничском районе фура "Фредлайнер" врезалась в ВАЗ-21112.

13:46 11.09.2017


В Котельничском районе фура "Фредлайнер" врезалась в ВАЗ-21112.

В Кирове водитель ВАЗ-2112 врезался в иномарку.

13:40 11.09.2017


В Кирове водитель ВАЗ-2112 врезался в иномарку.

В Котельниче нашли владельца плантации конопли.

11:35 11.09.2017


В Котельниче нашли владельца плантации конопли.

В Арбажском районе депутат сельской думы устроил ссору со стрельбой.

11:29 11.09.2017


В Арбажском районе депутат сельской думы устроил ссору со стрельбой.

Все новости

Вести. Кировская область

Первенство ПФО по греко-римской борьбе

18:01 12.09.2017


Первенство ПФО по греко-римской борьбе

Новые технологии пришли на помощь больным сахарным диабетом

15:07 12.09.2017


Новые технологии пришли на помощь больным сахарным диабетом

В Кирове началась внеплановая проверка железнодорожных переездов

15:05 12.09.2017


В Кирове началась внеплановая проверка железнодорожных переездов

Юбилейная выставка художника Георгия Вопилова

12:00 12.09.2017


Юбилейная выставка художника Георгия Вопилова

Литературные события в библиотеке Герцена

11:58 12.09.2017


Литературные события в библиотеке Герцена

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Инсулиновая помпа

10.02.2010


Инсулиновая помпа

Кировчане узнают о диабете

16.11.2015


Кировчане узнают о диабете

Региональный эндокринологический центр теперь принимает пациентов в центре Кирова

27.02.2017


Региональный эндокринологический центр теперь принимает пациентов в центре Кирова

В Кирове проходит Месяц борьбы с сахарным диабетом

16.11.2015


В Кирове проходит Месяц борьбы с сахарным диабетом

Ноябрь - месяц борьбы с сахарным диабетом

02.11.2016


Ноябрь - месяц борьбы с сахарным диабетом

Инсулиновая помпа

24.08.2011


Инсулиновая помпа

Популярные новости

В Кировской области завершилось голосование на выборах.

10.09.2017


В Кировской области завершилось голосование на выборах.

Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

10.09.2017


Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

09.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

В Кирове начали ремонтировать улицу Комсомольскую.

06.09.2017


В Кирове начали ремонтировать улицу Комсомольскую.

В Кирове официально открыли обновленный участок федеральной автодороги Р-176

30.08.2017


В Кирове официально открыли обновленный участок федеральной автодороги Р-176

На выборах депутатов Кировской городской думы лидирует "Единая Россия".

11.09.2017


На выборах депутатов Кировской городской думы лидирует "Единая Россия".

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх