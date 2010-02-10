Поделиться новостью:

«Могу увидеть свой средний сахар, график движения, как прошел завтрак».

Новые технологии пришли на помощь больным сахарным диабетом. Современный метод введения инсулина стал доступен пациентам Кировской области и других регионов.И речь идет не о последней модели "умных" часов. Благодаря развитию современных технологий теперь у больных сахарным диабетом жизнь в разы стала проще. Для них изобрели новую помповую терапию.Новая помпа показывает уровень глюкозы в реальном времени. Отображает тренды изменения гликемии за последние три, шесть, двенадцать и двадцать четыре часа. Важно для диабетиков, что число инъекций сокращается до одной: раз в три дня. Преимущества уже успели оценить Кировские и даже иногородние пациенты.На сегодняшний день в эндокринологическом отделении седьмой больницы установили семь помп пациентам Кирова и области, а также четыре помпы - иногородним. Важно, что использование инсулиновой помпы возможно в рамках обязательного медицинского страхования абсолютно бесплатно.