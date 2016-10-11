В Кирове начинают работу мобильные прививочные бригады.

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В этом сезоне специалисты прогнозируют приход вируса гриппа "Мичиган", который отличается от всех предыдущих тяжестью протекания и высоким риском летального исхода.

Основное средство профилактики гриппа - прививка.

13, 14 и 15 сентября в Кирове будут работать несколько прививочных бригад: по две на Театральной площади г. Кирова и площади Конева. Время работы с 08.00 до 16.00.

Перед прививкой каждый обратившийся должен будет пройти медицинский осмотр. Врач определит наличие или отсутствие противопоказаний для проведения вакцинации.

С собой нужно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования.