В Кирове начинают работу мобильные прививочные бригады.
Вчера, 20:03 | Просмотров: 94 | Версия для печати
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В этом сезоне специалисты прогнозируют приход вируса гриппа "Мичиган", который отличается от всех предыдущих тяжестью протекания и высоким риском летального исхода.
Основное средство профилактики гриппа - прививка.
13, 14 и 15 сентября в Кирове будут работать несколько прививочных бригад: по две на Театральной площади г. Кирова и площади Конева. Время работы с 08.00 до 16.00.
Перед прививкой каждый обратившийся должен будет пройти медицинский осмотр. Врач определит наличие или отсутствие противопоказаний для проведения вакцинации.
С собой нужно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
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