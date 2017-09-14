В городе появились мобильные прививочные комплексы

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В Кирове и области начался сезонный рост заболеваемости ОРЗ. И медики готовятся встретить во всеоружии приход нового штамма вируса гриппа. Сегодня на улицах Кирова появились мобильные прививочные бригады.Всемирной организации здравоохранения уже известно, какой грипп ожидается в этом году. Это новый вирус под названием «Мичиган» A/H1N1.Это подтип «свиного гриппа», вспышки которого были в 2009 году. Как он себя проявит пока точно неизвестно, но уже разработаны вакцины от осложнений. Врачи призывают пациентов обязательно проходить вакцинацию, чтобы избежать осложнений в случае заражения.Для того чтобы в будущем избежать эпидемии организованна специальная акция. Её суть в том, что в проходимых местах города работает мобильные бригады вакцинированияЕдинственное, что требуется это иметь при себе медицинский полис и паспорт, а сама процедура занимает совсем немного времени, и мобильные бригады готовы вакцинировать большое количество людей. Препарата и желания обезопасить своих земляков у врачей хватит.А одной из первых, кто воспользовался услугами мобильной бригады, стала Светлана Шестакова. Вакцинацию она прошла просто по пути на работу.И если такими же сознательными будут большинство горожан, то есть возможность избежать ежегодной эпидемииАкция продлиться до 15 сентября. Но и после вакцинироваться не составит труда. В поликлиниках по месту жительства.