В городе появились мобильные прививочные комплексы
Сегодня, 10:11 | Просмотров: 109 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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ЛЮДМИЛА АКИШИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КИРОВСКОГО КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«В настоящий момент самое время делать прививку против гриппа, иммунизировать население, потому что нужно, чтобы сформировался слой иммунитета и прививочная кампания была эффективной, нам 2 недели нужно формировать иммунитет».
Для того чтобы в будущем избежать эпидемии организованна специальная акция. Её суть в том, что в проходимых местах города работает мобильные бригады вакцинирования
ЛЮДМИЛА АКИШИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КИРОВСКОГО КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«Мы организовали 2 точки: 1-я точка - это театральная площадь, вторая точка - площадь маршала Конева, что в одном, что в другом месте у нас работает 2 прививочные мобильные бригады».
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сегодня прогуливаясь по театральной площади, любой горожанин мог не только позаботиться о своём здоровье, но и неплохо сэкономить. Здесь прививки делаются бесплатно, а если человек всё же заболеет, то его лечения обойдется в кругленькую сумму».
Единственное, что требуется это иметь при себе медицинский полис и паспорт, а сама процедура занимает совсем немного времени, и мобильные бригады готовы вакцинировать большое количество людей. Препарата и желания обезопасить своих земляков у врачей хватит.
ЛЮДМИЛА АКИШИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КИРОВСКОГО КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«Вакцинация проводится у нас с 8 утра до 4 вечера, при этом все-таки настроены на прививочную кампанию до последнего клиента».
А одной из первых, кто воспользовался услугами мобильной бригады, стала Светлана Шестакова. Вакцинацию она прошла просто по пути на работу.
СВЕТЛАНА ШЕСТАКОВА:
«Я всегда делаю прививку, и я считаю, что это нужно делать обязательно».
И если такими же сознательными будут большинство горожан, то есть возможность избежать ежегодной эпидемии
ЛЮДМИЛА АКИШИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КИРОВСКОГО КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«Если мы общими усилиями привьем более 40 процентов населения, то эпидемии гриппа можно будет избежать в Кировской области, к чему мы и стремимся».
Акция продлиться до 15 сентября. Но и после вакцинироваться не составит труда. В поликлиниках по месту жительства.
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