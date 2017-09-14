В Омутнинске будут судить врача местной районной больницы.
Сегодня, 13:32 | Просмотров: 336 | Версия для печати
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В СКР окончено расследование уголовного дела в отношении врача-терапевта КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» по факту совершения преступления, предусмотренного по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области, 18-летняя жительница города Омутнинска состояла на учете в Кировской областной детской поликлинике с диагнозом «Сахарный диабет», где проходила регулярное лечение и обследование.
28 августа 2016 года состояние девушки ухудшилось. Она была госпитализирована в терапевтическое отделение ЦРБ, но состояние пациентки продолжало ухудшаться.
Девушку перевели в Кировскую областную клиническую больницу, где 2 сентября она скончалась.
По версии следствия, с момента госпитализации девушки ответственный врач-терапевт приемного отделения Омутнинской ЦРБ не произвел полноценный сбор информации о болезни поступившей пациентки, выбрал неправильную тактику лечения, не организовал своевременное квалифицированное обследование и лечение больной.
В результате девушка скончалась от отека головного мозга.
В настоящее время уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором Омутнинского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.
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