Открытие ФАПа в деревне Звени Кирово-Чепецкого района

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В деревне Звени Кирово-Чепецкого района открылся новый ФАП. Это структурное подразделение центральной районной больницы, которое обеспечит срочной медицинской помощью сотни человек из шести населенных пунктов.Почетное право разрезать красную ленточку перед дверями нового медицинского пункта глава региона предоставил местным жителям. Все они ждали этого открытия долгое время. С этого дня почти пять сотен человек смогут получить неотложную медицинскую помощь рядом с домом. Игорь Васильев лично оценил ремонт и техническую базу фельдшерско-акушерского пункта.Фельдшерско-акушерский пункт это структурное подразделение Кирово-Чепецкой Центральной районной больницы. Начиная с этого дня, в медпункте будут постоянно находиться 2 сотрудника - заведующая - фельдшер и санитар. Здесь люди смогут получить первичную консультацию по интересующей проблеме и направление к узкопрофильным специалистам.Всю срочную первую помощь, в том числе при травмах, инфарктах и инсультах, пациенты также будут получать здесь. Для обустройства медпункта было закуплено оборудование на сумму более двухсот семи тысяч рублей. И все это было сделано в кратчайшие сроки.К фельдшерско - акушерскому пункту на данный момент приписаны 495 человек, включая 87 детей из 7и ближайших населенных пунктов.