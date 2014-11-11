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Новости / Медицина

Открытие ФАПа в деревне Звени Кирово-Чепецкого района

Вчера, 11:46 | Просмотров: 148 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В деревне Звени Кирово-Чепецкого района открылся новый ФАП. Это структурное подразделение центральной районной больницы, которое обеспечит срочной медицинской помощью сотни человек из шести населенных пунктов.

- А вот у нас тут жители есть, пусть они и разрежут.

Почетное право разрезать красную ленточку перед дверями нового медицинского пункта глава региона предоставил местным жителям. Все они ждали этого открытия долгое время. С этого дня почти пять сотен человек смогут получить неотложную медицинскую помощь рядом с домом. Игорь Васильев лично оценил ремонт и техническую базу фельдшерско-акушерского пункта.

Открытие ФАПа в деревне Звени Кирово-Чепецкого районаИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ИЗБРАННЫЙ ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В шаговой доступности у людей появилась возможность обратиться к доктору. Проконсультироваться, себя успокоить. В масштабах населенного пункта событие не рядовое. Хороший, красивый ФАП, современный, с оборудованием, с хорошим ремонтом, смотрите с Айболитом на стене. Благоустроенная территория. Дорожки».

Фельдшерско-акушерский пункт это структурное подразделение Кирово-Чепецкой Центральной районной больницы. Начиная с этого дня, в медпункте будут постоянно находиться 2 сотрудника - заведующая - фельдшер и санитар. Здесь люди смогут получить первичную консультацию по интересующей проблеме и направление к узкопрофильным специалистам.

Открытие ФАПа в деревне Звени Кирово-Чепецкого районаЕЛЕНА ТОРОПЧЕНОВА, ЗАВЕДУЮЩИЙ ФАП Д. ЗВЕНИ «КОГБУЗ КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ ЦРБ»:
«Когда человек заболел, он может подойти на ФАП, ему здесь окажется неотложная помощь. Назначится лечение. В рамках среднего медперсонала. Если что-то серьезней идет какая-то проблема, тогда больной направляется в ЦРБ».

Всю срочную первую помощь, в том числе при травмах, инфарктах и инсультах, пациенты также будут получать здесь. Для обустройства медпункта было закуплено оборудование на сумму более двухсот семи тысяч рублей. И все это было сделано в кратчайшие сроки.

Открытие ФАПа в деревне Звени Кирово-Чепецкого районаДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Не более трех месяцев. Средства, которые были потрачены 2 миллиона 700 тысяч рублей. - Вполне разумно - Как вы видите, благоустроенный, современным образом оснащенный, и медицинским оборудованием ФАП. Здесь же используются и информационные технологии. Место фельдшера оснащено компьютером. Выходом в информационную систему».

К фельдшерско - акушерскому пункту на данный момент приписаны 495 человек, включая 87 детей из 7и ближайших населенных пунктов.


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