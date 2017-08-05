Михаил Бабич оценил первые результаты пилотного проекта "Бережливая поликлиника"

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Сразу после инаугурации началась деловая программа визита полпреда Президента в Киров. Михаил Бабич познакомился с первыми итогами пилотного для нашего региона проекта "Бережливая поликлиника".Если театр начинается с вешалки, то больница с регистратуры. Правда современная поликлиника - со стола справок, благодаря ему уже с первых минут пребывания пациента в медучреждении экономится время.Как и во многих медицинских учреждениях Кирова и области, в седьмой поликлинике города - безбарьерная регистратура. Пациент общается с администраторами в формате тет-а-тет, заметим, что у сотрудников нет телефонов, чтобы их ничего не отвлекало от общения с посетителем.Напомним, поликлиника номер семь обслуживает более 35 тысяч взрослого населения. Она начала свое участие в федеральном проекте "Бережливая поликлиника" с апреля 2017 года. В кратчайшие сроки здесь были проведены масштабные ремонтные работы, выполнена перепланировка помещений. Преимущества уже успели оценить кировчане.Важно, что развели потоки здоровых и больных пациентов.Качественно подошли и к вопросу логистики во время прохождения диспансеризации. Если раньше на это требовалось больше 20-ти дней, то сейчас - всего день или два. На каждом этаже висят информационные табло и стоят инфоматы. Все эти достижения стали возможны благодаря проекту "Бережливая поликлиника". И его предварительные итоги после знакомства с седьмой поликлиникой обсудили на совещании.Замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева обратила внимание на то, что в поликлиниках Кировской области вся первичная медицинская документация ведётся в единой системе. Недавно в нее была интегрирована программа по льготному лекарственному обеспечению. Сейчас она активно внедряется во всех медицинских учреждениях региона.В целом Михаил Бабич высоко оценил уровень здравоохранения нашей области. А губернатор Игорь Васильев, в свою очередь, сказал, что область готова делиться своими наработками и опытом не только с регионами Приволжья, но и всей России.