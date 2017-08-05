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Новости / Медицина

Михаил Бабич оценил первые результаты пилотного проекта "Бережливая поликлиника"

Вчера, 10:11 | Просмотров: 191 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Сразу после инаугурации началась деловая программа визита полпреда Президента в Киров. Михаил Бабич познакомился с первыми итогами пилотного для нашего региона проекта "Бережливая поликлиника".

- Они все объединены в Центр?
- Да, Клинико-диагностический центр. У нас 9 взрослых поликлиник, 2 женские консультации и стоматологическая большая поликлиника.

Если театр начинается с вешалки, то больница с регистратуры. Правда современная поликлиника - со стола справок, благодаря ему уже с первых минут пребывания пациента в медучреждении экономится время.

- Перед регистратурой, есть регистратура первого уровня - это стол справок. Если подойти к терминалу, то здесь пациент может взять талончик в регистратуру или сразу в кабинет.

Как и во многих медицинских учреждениях Кирова и области, в седьмой поликлинике города - безбарьерная регистратура. Пациент общается с администраторами в формате тет-а-тет, заметим, что у сотрудников нет телефонов, чтобы их ничего не отвлекало от общения с посетителем.

- Теперь звонки отдельно, личный прием отдельно, плюс электронная запись. И очередь рассасывается.

Напомним, поликлиника номер семь обслуживает более 35 тысяч взрослого населения. Она начала свое участие в федеральном проекте "Бережливая поликлиника" с апреля 2017 года. В кратчайшие сроки здесь были проведены масштабные ремонтные работы, выполнена перепланировка помещений. Преимущества уже успели оценить кировчане.

Михаил Бабич оценил первые результаты пилотного проекта "Бережливая поликлиника"ВАЛЕНТИНА ПОЛУШИНА:
«Очень мне нравится, хорошо стало. Я первый раз тут после ремонта, сейчас будет экономия времени».

Важно, что развели потоки здоровых и больных пациентов.

- Если пациент пришел на диспансеризацию, то амбулаторная карта не нужна. Он заходит со двора, берет талончик, администратор консультирует, и он проходит в доврачебный кабинет, смотровой, прививочный и в отделение медицинской профилактики.

Качественно подошли и к вопросу логистики во время прохождения диспансеризации. Если раньше на это требовалось больше 20-ти дней, то сейчас - всего день или два. На каждом этаже висят информационные табло и стоят инфоматы. Все эти достижения стали возможны благодаря проекту "Бережливая поликлиника". И его предварительные итоги после знакомства с седьмой поликлиникой обсудили на совещании.

Михаил Бабич оценил первые результаты пилотного проекта "Бережливая поликлиника"МИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
«Понятно, что не вся область охвачена современными технологиями. Но у региона есть своя программа. Как сказал Игорь Васильев, до конца 2018 года все медучреждения должны быть вовлечены в процесс информатизации, а лечебная база к определенным стандартам».

Замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева обратила внимание на то, что в поликлиниках Кировской области вся первичная медицинская документация ведётся в единой системе. Недавно в нее была интегрирована программа по льготному лекарственному обеспечению. Сейчас она активно внедряется во всех медицинских учреждениях региона.

Михаил Бабич оценил первые результаты пилотного проекта "Бережливая поликлиника"ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом году мы добились успехов и в санитарной авиации. Мы имеем два вертолета, оборудованные площадки во всех районах области».

В целом Михаил Бабич высоко оценил уровень здравоохранения нашей области. А губернатор Игорь Васильев, в свою очередь, сказал, что область готова делиться своими наработками и опытом не только с регионами Приволжья, но и всей России.


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