В Кировской области выявлены два новых случая бешенства.

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Диагноз "бешенство" был установлен у лисиц, обнаруженных на территории деревни Старки Зуевского района.

С начала года на территории Кировской области зарегистрировано 57 случаев бешенства.

В числе зараженных оказались: 29 лисиц, 13 енотовидных собак, 3 кошек и 12 собак в Арбажском, Вятскополянском, Зуевском, Котельничском, Кильмезском, Кирово-Чепецком, Оричевском, Пижанском, Слободском, Сунском, Юрьянском, Яранском районах, а также в городе Кирове (с. Бахта, дер. Козулинцы, п. Сосновый, п. Дороничи, сл. Симоновская, «Заречный парк», Дымково, г. Киров ул. Некрасова, д. 9, с. Порошино).