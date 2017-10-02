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Специалисты-кардиологи в День сердца еще раз напомнили, как распознать первые симптомы инфаркта и что делать, чтобы не оказаться на больничной койке."День сердца" отмечают по всему миру. Эта знаковая дата привлекает внимание людей к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и их профилактике. Ведь болезни нашей главной мышцы - основная причина смертности. Поэтому при первых симптомах приступа необходимо вызвать скорую помощь.При этом болезни сердца бывают достаточно коварными. Первым симптомом ишемической болезни может оказаться сразу инфаркт миокарда. Поэтому, находящимся в зоне риска, необходимо заниматься профилактикой. Это, прежде всего люди старшего возраста, ведущие малоподвижный образ жизни, имеющие лишний вес и курящие.При отказе от курения, через 5 лет риск инфаркта миокарда снижается в 2 раза. Но даже если человек не страдает этой пагубной зависимостью в любом случае необходимо не пропускать диспансеризацию. Её можно пройти раз в 3 года. И обратиться за консультацией в центры здоровья.