Как распознать первые симптомы инфаркта?
Сегодня, 10:11 | Просмотров: 197 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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"День сердца" отмечают по всему миру. Эта знаковая дата привлекает внимание людей к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и их профилактике. Ведь болезни нашей главной мышцы - основная причина смертности. Поэтому при первых симптомах приступа необходимо вызвать скорую помощь.
АЛЕКСАНДР ИСАКОВ, ГЛАВНЫЙ КАРДИОЛОГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Классические признаки инфаркта миокарда - это грудинная боль, которая располагается прямо посередине, не слева, а прямо посередине, неприятные ощущения носят сжимающий, сдавливающий характер. Многие люди говорят, что начинается жжение в груди. Эти неприятные ощущения может отдавать в левую руку, в нижнюю челюсть, может отдавать в шею».
При этом болезни сердца бывают достаточно коварными. Первым симптомом ишемической болезни может оказаться сразу инфаркт миокарда. Поэтому, находящимся в зоне риска, необходимо заниматься профилактикой. Это, прежде всего люди старшего возраста, ведущие малоподвижный образ жизни, имеющие лишний вес и курящие.
ОЛЬГА МАЛЫШЕВА, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«Курение от одной до 5-и сигарет в день увеличивает риск инфаркта на 40%, если человек курит 20 сигарет в день - риск инфаркта возрастает на 400%, а при курении 2-х пачек в день - риск возрастает на 900%».
При отказе от курения, через 5 лет риск инфаркта миокарда снижается в 2 раза. Но даже если человек не страдает этой пагубной зависимостью в любом случае необходимо не пропускать диспансеризацию. Её можно пройти раз в 3 года. И обратиться за консультацией в центры здоровья.
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