Профилактические флэш-мобы во Всемирный день сердца

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«Первостепенными факторами является табакокурение и повышенный уровень холестерина, поэтому лучше полностью исключить употребление табака, контролировать уровень холестерина, артериального давления, и, что очень важно, впустить в свою жизнь регулярную физическую активность».

Во многих странах накануне отметили Всемирный день сердца. В Кирове и области эту актуальную для всех памятную дату решили отметить просветительским флеш-мобом.Ежегодно от инфаркта умирают тысячи человек. Низкая информированность населения о первых признаках болезни - одна из основных проблем. А спорт - одна из главных профилактических мер, которая может помочь снизить риск заболевания на 40%.Главная цель флеш-мобов - рассказать людям о первых симптомах инфаркта. Это боли в груди, которые длятся более 5 минут, повышение артериального давления и бледность кожи. При первых признаках необходимо вызывать скорую. От начала болезни до вызова медиков должно пройти не более 10 минут. Только своевременный вызов врача может гарантировать, что человек получит в итоге максимальный эффект от лечения.Массовые зарядки проводятся уже не в первый раз, и каждый год привлекают все больше людей. 20 районов Кировской области откликнулись на проведение флеш-моба в этом году. Мероприятия проходят в школах и медицинских учреждениях.Добавим, что в Кирове проводятся бесплатные обучающие семинары в центре профилактики, где можно получить всю информацию о правилах поведения при инфарктах.