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Новости / Медицина

Профилактические флэш-мобы во Всемирный день сердца

Сегодня, 10:27 | Просмотров: 122 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Во многих странах накануне отметили Всемирный день сердца. В Кирове и области эту актуальную для всех памятную дату решили отметить просветительским флеш-мобом.

Ежегодно от инфаркта умирают тысячи человек. Низкая информированность населения о первых признаках болезни - одна из основных проблем. А спорт - одна из главных профилактических мер, которая может помочь снизить риск заболевания на 40%.

Профилактические флэш-мобы во Всемирный день сердцаОЛЬГА МАЛЫШЕВА, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«Первостепенными факторами является табакокурение и повышенный уровень холестерина, поэтому лучше полностью исключить употребление табака, контролировать уровень холестерина, артериального давления, и, что очень важно, впустить в свою жизнь регулярную физическую активность».
 
 
Главная цель флеш-мобов - рассказать людям о первых симптомах инфаркта. Это боли в груди, которые длятся более 5 минут, повышение артериального давления и бледность кожи. При первых признаках необходимо вызывать скорую. От начала болезни до вызова медиков должно пройти не более 10 минут. Только своевременный вызов врача может гарантировать, что человек получит в итоге максимальный эффект от лечения.

ОЛЬГА МАЛЫШЕВА, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«Крайне важно действительно доносить информацию и до детей, и до подростков, потому что, находясь с бабушками и дедушками, они могут распознать первые признаки, вовремя проинформировать родителей и вызвать скорую помощь».

Массовые зарядки проводятся уже не в первый раз, и каждый год привлекают все больше людей. 20 районов Кировской области откликнулись на проведение флеш-моба в этом году. Мероприятия проходят в школах и медицинских учреждениях.

Профилактические флэш-мобы во Всемирный день сердцаИЛЬЯ КУКЛИН:
«Я думаю, что такие мероприятия стоит проводить как можно чаще, потому что много пожилых людей болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, и стоит проводить профилактику».
 
Добавим, что в Кирове проводятся бесплатные обучающие семинары в центре профилактики, где можно получить всю информацию о правилах поведения при инфарктах.


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