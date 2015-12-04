В Подосиновском районе возбудили уголовное дело по факту смерти пациента ЦРБ.

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По информации СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел 21 августа 2017 года.

В Подосиновскую ЦРБ обратился мужчина 1957 года рождения, у которого наблюдалось сильное кровотечение. Пациента осмотрел хирург и назначил некоторые препараты.

Госпитализация мужчины была назначена на следующий день, поскольку в день обращения свободных мест в больнице не оказалось. В тот же вечер мужчина скончался у себя дома.

По версии следствия, в оказании медпомощи погибшему возможно имелись дефекты. Диагностические и лечебные мероприятия не были выполнены в полном объеме, также не была организована своевременная госпитализация пациента.

Расследование уголовного дела продолжается.