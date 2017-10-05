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Новости / Медицина

В Кирове идет вакцинация против гриппа детского населения

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 48 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Кирове и области продолжается прививочная кампания против гриппа. Сейчас активно идет вакцинация детского населения.

Быть здоровым - здорово. Однако, осенью держать себя в тонусе становится сложнее. Главный враг - грипп. Чтобы не заболеть или перенести болезнь в лёгкой форме без осложнений, в преддверии эпидемического сезона специалисты рекомендуют прививаться именно сейчас.

В Кирове идет вакцинация против гриппа детского населения ЭЛЬВИРА ДУДЫРЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ДЕТСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«А массовой заболеваемости благо нет, поэтому сейчас наиболее благоприятный период именно привиться от гриппа. Тем более, что вакцина позволяет быстро сформировать иммунитет в течение двух недель, поэтому есть время спокойно организму сформировать иммунитет и прийти не торопясь к сезону уже готовым».

Прежде всего, рекомендуют привить своего ребенка. Сама вакцина практически не дает никаких побочных реакций. Особо чувствительный организм может отреагировать температурой и покраснением в месте инъекции - это нормально. Сделав прививку ребенку, можно защитить всю семью от инфекции.

ЭЛЬВИРА ДУДЫРЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ДЕТСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«И уже взрослые заболевают от детей, а не наоборот, поэтому очень важно привить детей для того, чтобы они, если и заболели, то переболели легко и привитой ребенок - это достаточно большая гарантия для семьи, что в семье уже никто не заболеет».

В Кирове идет вакцинация против гриппа детского населения КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сделать прививку от гриппа стало еще проще. Это можно сделать благодаря электронной очереди. Для этого необходимо взять талон и пройти на прием к педиатру».

Ученик Петербургского лицея Мурад Алиев делает прививку на протяжении 7 лет. Вот и сейчас юноша уверен - грипп ему не страшен.

В Кирове идет вакцинация против гриппа детского населения МУРАД АЛИЕВ:
«Мне каждый год делают прививку, и я себя очень хорошо чувствую и гриппом не болею после этого. Никаких побочных эффектов на меня не действует».

На сегодняшний день привито более 10 тысяч детей. Делать прививку своему ребенку или нет - каждый родитель решает сам. Финальную точку в решении можно поставить на консультации со специалистом. Детские поликлиники уже сейчас работают в ускоренном режиме, некоторые из них проводят вакцинацию и по субботам.


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