В Кирове идет вакцинация против гриппа детского населения

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В Кирове и области продолжается прививочная кампания против гриппа. Сейчас активно идет вакцинация детского населения.Быть здоровым - здорово. Однако, осенью держать себя в тонусе становится сложнее. Главный враг - грипп. Чтобы не заболеть или перенести болезнь в лёгкой форме без осложнений, в преддверии эпидемического сезона специалисты рекомендуют прививаться именно сейчас.Прежде всего, рекомендуют привить своего ребенка. Сама вакцина практически не дает никаких побочных реакций. Особо чувствительный организм может отреагировать температурой и покраснением в месте инъекции - это нормально. Сделав прививку ребенку, можно защитить всю семью от инфекции.Ученик Петербургского лицея Мурад Алиев делает прививку на протяжении 7 лет. Вот и сейчас юноша уверен - грипп ему не страшен.На сегодняшний день привито более 10 тысяч детей. Делать прививку своему ребенку или нет - каждый родитель решает сам. Финальную точку в решении можно поставить на консультации со специалистом. Детские поликлиники уже сейчас работают в ускоренном режиме, некоторые из них проводят вакцинацию и по субботам.