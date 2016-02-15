В Минздраве состоялась прямая линия, посвященная Дню психического здоровья

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Накануне во всём мире отметили день психического здоровья. Он был официально утвержден всемирной организацией здравоохранения в 1992 году. Министерством здравоохранения Кировской области была организована горячая линия, которую провели специалисты областной психиатрической больницы.Много звонков на горячую линию поступило от обеспокоенных родителей и родственников. Что делать, если ребенок постоянно сидит за компьютером, капризничает, не может наладить общение со сверстниками или плохо ведет себя в школе. В большинстве случаев специалисты рекомендовали все-таки посетить доктора лично - каждый случай уникален и универсальных ответов нет. У одной из обратившихся ребенок болен ДЦП, и без совета специалистов, женщина не знала, как объяснить малышу, в чем его отличие от остальных детей.Поставить диагноз по телефону, конечно нельзя, с какой бы проблемой человек не обратился. Важно следить за физическим и эмоциональным состоянием, как своим, так и близких людей. Внимание к своему здоровью поможет выявить проблему в самом ее начале и избежать медикаментозного вмешательства. На горячую линию обращались и те, кто понимал, что ему необходимо стационарное лечение.При областной психиатрической больнице возобновил работу телефон доверия. Звонить можно с семи вечера до восьми утра в будние дни и круглосуточно по выходным по номеру 55-70-02. На сегодняшний день в Кировской области зарегистрировано около 47 тысяч человек страдающих психическими расстройствами.Для этого важно соблюдать главные правила здорового образа жизни - не курить, не злоупотреблять алкоголем и искать позитивные эмоции в окружающем мире. Умение радоваться привычным вещам поможет избежать и проблем психологических, таких как сезонная грусть. Депрессией с научной точки зрения осенний сплин не является, но если вы чувствуете, что негативные эмоции отражаются на повседневной жизни или трудовой деятельности - консультация с психологом не повредит.