В Башарово нашли свалку опасных медицинских отходов.
Сегодня, 14:42 | Просмотров: 211 | Версия для печати
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При проверке сигнала о свалке пробирок с кровью в Башарово активисты Общероссийского народного фронта обнаружили еще одну свалку медотходов.
В большом пакете с надписью «Медицинские отходы класса «Б» находились медицинские расходные материалы для взятия анализов, медицинские одноразовые пеленки, а также перчатки и шприцы.
Здесь же были найдены пакеты с пробирками, которые содержат фамилии пациентов.
Согласно санитарным правилам, анализы крови и подобные расходные материалы относятся к отходам класса Б. Они эпидемиологически опасны и подлежат обязательной дезинфекции и обезвреживанию.
Активисты ОНФ готовят обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой инициировать проверку частных медцентров на предмет заключения и исполнения договоров по утилизации опасных медотходов.
Также будет направлено обращение в региональный минздрав о факте ненадлежащего обращения с персональными данными пациентов.
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