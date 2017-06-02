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Новости / Медицина

В Башарово нашли свалку опасных медицинских отходов.

Сегодня, 14:42 | Просмотров: 211 | Версия для печати
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При проверке сигнала о свалке пробирок с кровью в Башарово активисты Общероссийского народного фронта обнаружили еще одну свалку медотходов.
 
В большом пакете с надписью «Медицинские отходы класса «Б» находились медицинские расходные материалы для взятия анализов, медицинские одноразовые пеленки, а также перчатки и шприцы.
 
Здесь же были найдены пакеты с пробирками, которые содержат фамилии пациентов.
 
Согласно санитарным правилам, анализы крови и подобные расходные материалы относятся к отходам класса Б. Они эпидемиологически опасны и подлежат обязательной дезинфекции и обезвреживанию.
 
 
В Башарово нашли свалку опасных медицинских отходов. В Башарово нашли свалку опасных медицинских отходов. В Башарово нашли свалку опасных медицинских отходов. В Башарово нашли свалку опасных медицинских отходов. В Башарово нашли свалку опасных медицинских отходов.
 
 
 
 
 
 
Активисты ОНФ готовят обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой инициировать проверку частных медцентров на предмет заключения и исполнения договоров по утилизации опасных медотходов.
 
Также будет направлено обращение в региональный минздрав о факте ненадлежащего обращения с персональными данными пациентов.


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