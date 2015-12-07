В Кирове в больнице умер 22-летний молодой человек.
Сегодня, 15:22 | Просмотров: 77 | Версия для печати
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Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти молодого человека в больнице по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По версии следствия, молодой человек с 11 сентября по 4 октября 2017 года находился на лечении в одной из кировских больниц. У него имелось хроническое заболевание, связанное с поражением нескольких отделов пищеварительного тракта. 4 октября пациент скончался.
По мнению родителей погибшего, врачи ненадлежащим образом оказали ему медицинскую помощь.
В рамках расследования уголовного дела следователи СУ СКР по Кировской области всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего.
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