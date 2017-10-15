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Новости / Медицина

Кировских студентов обучили навыком оказания первой помощи

Вчера, 10:44 | Просмотров: 132 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Даже среди инженера можно встретить медика. Студенты авиационного техникума посетили мастер-класс по оказанию первой помощи. Теперь они настоящие волонтеры-медики.

- Ты ей не помогаешь, состояние после судорог. Полностью расслаблена. Ты еще в сознание не пришла.

Первая попытка, первая ошибка. Студентка техникума Алиса Власова плохо знакома с правилами первой помощи. Оказывается, повернуть человека на бок просто так нельзя. Есть целый список норм и рекомендаций.

Первое: ближняя рука отводится в сторону. Дальняя рука ладошка раскрывается, прижимается к щеке перехват за локоть.

Нога сгибается в колене, получается естественный рычаг. Здравствуй, физика. Таким манером легко можно повернуть на бок даже взрослого стокилограммового мужчину. Студенты технических специальностей схватывают это на лету, вот только Алиса Власова не уверена, что сможет провернуть все изученные сегодня приемы в реальной жизни.

- Это трудно, смогли бы повторить в реальных условиях?
- Думаю, нет. Это страшно.

Массаж сердца, по мнению студентов - самое сложное и страшное. Однако вместе с тем - это одно из самых важных умений, которое они приобрели сегодня.

- Давление производится строго по средней линии. Смещение вправо-влево - перелом ребер.

В этом деле много тонкостей. Частота движений, их сила, даже руки надо держать особым образом. У Ильи Кудакова получилось сделать все правильно не с первой попытки. Однако, студент справился с заданием быстро. Он отметил, что массаж сердца - дело непростое и очень утомительное.

Кировских студентов обучили навыком оказания первой помощиИЛЬЯ КУДАКОВ, СТУДЕНТ:
«Говорят, что именно так надо делать. Ты думаешь, что это не сложно. Когда ты так сделал раз 15-ть, уже вот здесь затекает. А там надо 100-120 в минуту. Если ты будешь на протяжении долгого времени делать, я не знаю, это очень напряженно».

Одного занятия недостаточно, говорит врач Юрий Жидков. Оказание первой помощи, все равно, что заниматься спортом. Если не тренироваться постоянно, через некоторое время все усилия сойдут на нет. Теряется уверенность, а знания забываются.

Кировских студентов обучили навыком оказания первой помощиЮРИЙ ЖИДКОВ, ВРАЧ-МЕТОДИСТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ КОГБУЗ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ":
«Отсюда они выходят, как правило, достаточно подготовленные и прямо на выходе случится какая-то беда, думаю, что они с этой бедой справятся. Беда в том, что через 2-3 месяца он забудет напрочь все то, чему здесь научился».
 
Этого не случится. Студенты будут передавать свои знания сверстникам. Волонтеры свои знания будут оттачивать на занятиях "равный-равному". Отметим, сегодня на занятие по первой помощи пришли одиннадцать студентов.

Кировских студентов обучили навыком оказания первой помощиОЛЬГА МАЛЫШЕВА, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«Сегодня то, что проходит обучение первой помощи - это основы сердечно-легочной реанимации, то, что в принципе должен знать каждый гражданин. Такие обучающие мероприятия должны проводиться со всеми гражданами. Это поможет, не растеряются в трудную минуту, если кому-то понадобится помощь. Провести необходимые мероприятия и спасти жизнь».

Обучение студентов инициировано областным Центром медицинской профилактики. Отметим, подобные занятия в Центре медицины катастроф проводятся регулярно. Обучение в прошлом году прошли более полусотни студентов кировских вузов.
 


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