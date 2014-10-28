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Новости / Медицина

В Кирове проходят дни борьбы с инсультом

Вчера, 10:14 | Просмотров: 144 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Контроль артериального давления может снизить риск инсульта на 60 %, прекращение курения - на 40. В конце октября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

Ежегодно в России происходит 400 тысяч инсультов. По статистике на сегодняшний день болезнь молодеет и поражает не только лиц старшего возраста, но и более молодое население. Для предотвращения заболевания достаточно соблюдать советы врачей.

В Кирове проходят дни борьбы с инсультомОЛЬГА МАЛЫШЕВА, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«Обязателен контроль артериального давления: артериальное давление должно быть меньше, чем 140/90. Холестерин человека должен быть меньше 5 ммоль/литр. Необходимо каждый день уделять внимание физической активности: не менее 30 минут умеренной физической активности в день».

Ежедневная физическая активность позволит снизить риск развития инсульта на 27%. Не обязательно заниматься в спортивном зале с тренером, для улучшения своего здоровья будет достаточно утренней зарядки. На разминку между учебными занятиями в преддверии дня борьбы с инсультом вышли и студенты Кировского авиационного техникума.

ОЛЬГА МАЛЫШЕВА, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«Основные признаки инсульта - это асимметрия лица человека, мы просим улыбнуться, и улыбка получается несимметричной, уголок рта опущен. Мы просим заговорить, человек не может что-то сказать, либо перестает понимать чужую речь и появляется слабость в ноге, руке, в половине тела, т.е. человек не может поднять обе руки».

Подобные акции проводятся ежегодно. Их цель: напомнить кировчанам об опасности сердечно-сосудистых заболеваний. Информирование населения проходит не только в день борьбы с болезнью. Бесплатные обучающие семинары проходят во всех поликлиниках города.


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