В Кирове проходят дни борьбы с инсультом

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Контроль артериального давления может снизить риск инсульта на 60 %, прекращение курения - на 40. В конце октября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.Ежегодно в России происходит 400 тысяч инсультов. По статистике на сегодняшний день болезнь молодеет и поражает не только лиц старшего возраста, но и более молодое население. Для предотвращения заболевания достаточно соблюдать советы врачей.Ежедневная физическая активность позволит снизить риск развития инсульта на 27%. Не обязательно заниматься в спортивном зале с тренером, для улучшения своего здоровья будет достаточно утренней зарядки. На разминку между учебными занятиями в преддверии дня борьбы с инсультом вышли и студенты Кировского авиационного техникума.Подобные акции проводятся ежегодно. Их цель: напомнить кировчанам об опасности сердечно-сосудистых заболеваний. Информирование населения проходит не только в день борьбы с болезнью. Бесплатные обучающие семинары проходят во всех поликлиниках города.