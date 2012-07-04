В Кирове экстренная стоматология переезжает

Поделиться новостью:

Кабинет экстренной и неотложной медицинской помощи Кировской клинической стоматологической поликлиники (ул. К.Либкнехта, д. 92) закрывается для проведения ремонтных работ.С 7 ноября по 31 января экстренную и неотложную медицинскую помощь можно будет получить в дежурном кабинете стоматологической поликлиники Кировского клинико-диагностического центра по адресу: г.Киров, ул. Производственная, д. 10. Часы работы: в будни с 20.00 до 07.00, в выходные и праздничные дни – круглосуточно.