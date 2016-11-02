В Кировской области стартовал Месяц борьбы с диабетом

Поделиться новостью:

В Кировской области ноябрь объявлен Месяцем борьбы с сахарным диабетом. Все его мероприятия будут направлены на повышение осведомленности населения о факторах риска развития и мерах профилактики сахарного диабета и его осложнений.В медицинских организациях региона для пациентов будут оформлены информационные стенды, а также пройдут лекции и семинары по профилактике сахарного диабета.Основные мероприятия месяца состоятся во Всемирный день борьбы с диабетом, который отмечается ежегодно 14 ноября.С 10.00 до 12.00 в торговом центре на ул. Воровского, 135 все желающие смогут сдать кровь из пальца на сахар и тут же узнать результат, а также проконсультироваться с врачом-эндокринологом.В этот же день с 14 до 15 часов в министерстве здравоохранения Кировской области пройдет прямая линия по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета. На вопросы будут отвечать заместитель главного врача по эндокринологии Кировской клинической больницы №7 им.В.И. Юрловой, главный внештатный консультант по диабетологии минздрава области Галина Викторовна Жуковец и заместитель главного врача Кировской областной детской клинической больницы, главный внештатный детский эндокринолог Светлана Алексеевна Зорина. Телефон (8332) 38-13-23.Также с 14.00 в Региональном эндокринологическом центре (ул. Свободы, д. 59) пройдет открытое занятие для пациентов с сахарным диабетом в школе «Диабет – образ жизни» на тему «Гипогликемия. Техника введения инсулина».