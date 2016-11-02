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Новости / Медицина

В Кировской области стартовал Месяц борьбы с диабетом

Вчера, 16:01 | Просмотров: 116 | Версия для печати
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В Кировской области ноябрь объявлен Месяцем борьбы с сахарным диабетом. Все его мероприятия будут направлены на повышение осведомленности населения о факторах риска развития и мерах профилактики сахарного диабета и его осложнений.

В медицинских организациях региона для пациентов будут оформлены информационные стенды, а также пройдут лекции и семинары по профилактике сахарного диабета.

Основные мероприятия месяца состоятся во Всемирный день борьбы с диабетом, который отмечается ежегодно 14 ноября.

С 10.00 до 12.00 в торговом центре на ул. Воровского, 135 все желающие смогут сдать кровь из пальца на сахар и тут же узнать результат, а также проконсультироваться с врачом-эндокринологом.

В этот же день с 14 до 15 часов в министерстве здравоохранения Кировской области пройдет прямая линия по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета. На вопросы будут отвечать заместитель главного врача по эндокринологии Кировской клинической больницы №7 им.В.И. Юрловой, главный внештатный консультант по диабетологии минздрава области Галина Викторовна Жуковец и заместитель главного врача Кировской областной детской клинической больницы, главный внештатный детский эндокринолог Светлана Алексеевна Зорина. Телефон (8332) 38-13-23.

Также с 14.00 в Региональном эндокринологическом центре (ул. Свободы, д. 59) пройдет открытое занятие для пациентов с сахарным диабетом в школе «Диабет – образ жизни» на тему «Гипогликемия. Техника введения инсулина».


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