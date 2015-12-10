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Новости / Медицина

В Кирове проходит международная конференция по вопросам эстетической медицины

Сегодня, 10:10 | Просмотров: 0 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Киров съехались ведущие врачи из разных стран мира. В нашем городе проходит международная конференция, посвященная актуальным вопросам эстетической медицины.
 
Международная конференция «Актуальные вопросы дерматовенералогии и эстетической медицины» традиционно проходит на базе профильной кафедры Кировского медицинского университета. Возраст кафедры относительно вуза небольшой - 25 лет, но за это время она уже прославилась далеко за пределы региона. К слову, участники конференции не раз подчеркивали взаимное сотрудничество кафедры КГМУ с Кировским областным кожно-венерологическим диспансером, который является специализированным медицинским учреждением. В поликлинику кожвен диспансера ежедневно обращаются около трёхсот кировчан. Больше 240 пациентов в месяц проходят стационарное лечение. Работа профильных специалистов в области ценится очень высоко.

В Кирове проходит международная конференция по вопросам эстетической медициныРУСЛАН БОНДАРЧУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дерматовенерологическая служба региона оказывает медицинскую помощь пациентам на самом высоком уровне. В Арсенале врачей прогрессивные методы диагностики и лечения, современное оборудование. Специалисты регулярно повышают свою профессиональную компетенцию на различных конференциях и семинарах. Приятно отметить, что областной кожно-венерологический диспансер успешно сотрудничает с кафедрой дерматовенерологии КГМУ».

В конференции принимают участие около 500от специалистов из разных городов России и зарубежные гости. Среди них профессор Томас Ружичка из Мюнхена. За его активное сотрудничество с Университетом и многолетнюю дружбу он был награжден знаком почетного доктора ВУЗа.

В Кирове проходит международная конференция по вопросам эстетической медициныТОМАС РУЖИЧКА, Д.М.Н. ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ДЕРМАТОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ УНИВЕРСИТЕТА ЛЮДВИГА-МАКСИМИЛИАНА:
«Прежде всего, я хотел бы отметить, что я рад приехать снова в Киров. В третий раз. У меня здесь много близких друзей профессор Кошкин, профессор Дрождина. Рад продолжить эту дружбу и международные взаимоотношения».

Приехал профессор не только за наградой, но и с докладом о новейших разработках в области лечения дерматита. Много лет он со своими коллегами из Германии и Японии работал над методами лечения экземы и других кожных заболеваний. Сегодня он рассказал о новом прорыве в этой отрасли.

ТОМАС РУЖИЧКА, Д.М.Н. ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ДЕРМАТОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ УНИВЕРСИТЕТА ЛЮДВИГА-МАКСИМИЛИАНА:
«Я просто приведу вам один пример, несколько лет назад мы начали разрабатывать мазь протопик. Такролимус протопик. Эта мазь стала революцией в лечении атопической экземы во всём мире. Потому что до изобретения протопика, мы использовали в лечении препараты с кортизоном, то есть лечение гормонами. И сейчас, когда у нас есть протопик и имеем совершенно другой эффект. Во-первых его действие намного дольше, а вред для кожи намного меньше».

Интерес к конференции проявили не только ученые. В зале собрались и студенты университета, которые хотят узнать о последних достижениях в медицине и задать вопросы профессорам из других городов и стран. В первую очередь, конференция рассчитана на состоявшихся специалистов и их международное сотрудничество.

В Кирове проходит международная конференция по вопросам эстетической медициныСЕРГЕЙ КОШКИН, Д.М.Н. ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ ФГБОУ ВО КИРОВСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ:
«Это, естественно, нам очень много дает. Получаем новую информацию, новые методы диагностики, лечение обсуждаем, дружим, публикуемся. В этом году вот в американском журнале была совместная публикация по нашим пациентам, которых мы лечили в Кировской области».

Международная конференция в Кирове продлится 2 дня. В программе доклады по самым распространенным кожным заболеваниям - псориазу, экземе и многим другим.


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