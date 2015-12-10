В Кирове проходит международная конференция по вопросам эстетической медицины

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Международная конференция «Актуальные вопросы дерматовенералогии и эстетической медицины» традиционно проходит на базе профильной кафедры Кировского медицинского университета. Возраст кафедры относительно вуза небольшой - 25 лет, но за это время она уже прославилась далеко за пределы региона. К слову, участники конференции не раз подчеркивали взаимное сотрудничество кафедры КГМУ с Кировским областным кожно-венерологическим диспансером, который является специализированным медицинским учреждением. В поликлинику кожвен диспансера ежедневно обращаются около трёхсот кировчан. Больше 240 пациентов в месяц проходят стационарное лечение. Работа профильных специалистов в области ценится очень высоко.

В Киров съехались ведущие врачи из разных стран мира. В нашем городе проходит международная конференция, посвященная актуальным вопросам эстетической медицины.В конференции принимают участие около 500от специалистов из разных городов России и зарубежные гости. Среди них профессор Томас Ружичка из Мюнхена. За его активное сотрудничество с Университетом и многолетнюю дружбу он был награжден знаком почетного доктора ВУЗа.Приехал профессор не только за наградой, но и с докладом о новейших разработках в области лечения дерматита. Много лет он со своими коллегами из Германии и Японии работал над методами лечения экземы и других кожных заболеваний. Сегодня он рассказал о новом прорыве в этой отрасли.Интерес к конференции проявили не только ученые. В зале собрались и студенты университета, которые хотят узнать о последних достижениях в медицине и задать вопросы профессорам из других городов и стран. В первую очередь, конференция рассчитана на состоявшихся специалистов и их международное сотрудничество.Международная конференция в Кирове продлится 2 дня. В программе доклады по самым распространенным кожным заболеваниям - псориазу, экземе и многим другим.