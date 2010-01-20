Кировский перинатальный центр отмечает 80-летний юбилей

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«Это зависит не только от массы тела. Определяется зрелостью ребенка и возможностью находится в домашних условиях. Они плохо дышат, нуждаются в кислороде. Не сосут еще, питаются через зонт. Нужно, что бы они созрели к пребыванию дома».

«Я очень надеюсь, что еще долгие годы наше учреждения будет работать и приносить пользу жителям Кировской области. А мне, от себя лично хочется сказать огромное спасибо».

«Вот уже 80-т лет вы стоите на страже здоровья женщин и детей. Приятно отметить, что в перинатальном центре работают настоящие профессионалы своего дела, которые к каждой женщине найдут индивидуальный подход, помогут справиться с возникшими проблемами».

Кировский перинатальный центр в эти дни отмечает 80-летний юбилей. Учреждение было создано на базе второго роддома. За это время здесь родились более четверти миллиона человек.Этот сюжет Ирина Новоселова не увидит в эфире. Пациентка перинатального центра в эти минуты рожает. Ирину привезли в Киров из одного из райцентров. Для нее это уже вторые роды.А в этой палате - мамы после родов. Сейчас как раз время завтрака для малышей, кстати, не первого за день. Здесь лежат две девочки, которые родились очень маленькими. Даже меньше двух килограмм. Сейчас врачи их выхаживают. Недавно мамам разрешили перевезти их в палату.Таких детей в перинатальном центре много. За год врачи выхаживают почти тысячу недоношенных младенцев. Вес некоторых малышей менее килограмма. Таким детям здесь приходится задержаться. Один пролежал десять месяцев. На выписку только после того, как ребенок окрепнет.Перинатальный центр оснащен современным оборудованием. Многим малышам благодаря этому удалось спасти жизнь. В реанимационном отделении сейчас находятся двадцать четыре малыша. За их здоровьем следят 16-ть врачей и более 30-ти медсестер.Перинатальный центр отмечает свое 80-летие. В 1937-м году в Кирове открылся роддом №2, на базе которого позже и был создан центр. Сегодня его сотрудники принимали поздравления.Сотрудников центра поздравили и представители областного министерства здравоохранения.Представители министерства и руководства центра не только поздравили сотрудников, лучшие врачи и медсестры получили почетные грамоты.