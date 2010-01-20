Кировский перинатальный центр отмечает 80-летний юбилей
Вчера, 12:10 | Просмотров: 165 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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ИРИНА НОВОСЕЛОВА:
- Я с Омутнинска, рожала в Омутнинске, вот направили сюда в перинатальный центр. Первый раз здесь получается.
- Ну, и как вам здесь?
- Все хорошо, все современное, оборудование. Персонал хороший.
А в этой палате - мамы после родов. Сейчас как раз время завтрака для малышей, кстати, не первого за день. Здесь лежат две девочки, которые родились очень маленькими. Даже меньше двух килограмм. Сейчас врачи их выхаживают. Недавно мамам разрешили перевезти их в палату.
НАТАЛЬЯ ИСУПОВА:
«Мы родились кило 490. 29-го сентября. Хорошо у нас все. Начали хорошо кушать.Осталось нам немного до выписки. Уже хотелось бы домой. Как поведет себя ребеночек».
МАРИНА МАРКОВА, ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ПАТОЛОГИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ КОГБУЗ "КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР”:
«Это зависит не только от массы тела. Определяется зрелостью ребенка и возможностью находится в домашних условиях. Они плохо дышат, нуждаются в кислороде. Не сосут еще, питаются через зонт. Нужно, что бы они созрели к пребыванию дома».
ДЕНИС НИКУЛИН, И.О. ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ РЕАНИМАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ КОГБУЗ "КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР”:
«В лечении детей используется весь арсенал лекарственных средств, который представлен в стране. У нас достаточно хорошее материально-техническое обеспечение. Мы можем предоставить практически полный объем помощи. Особенностью работы перинатального центра является то, что здесь большая часть детей проходит лечение по законченному циклу. Т.е. от момента рождения до выписки домой, все осуществляется в одном центре».
Перинатальный центр отмечает свое 80-летие. В 1937-м году в Кирове открылся роддом №2, на базе которого позже и был создан центр. Сегодня его сотрудники принимали поздравления.
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВСКИЙ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ "КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ:
«Я очень надеюсь, что еще долгие годы наше учреждения будет работать и приносить пользу жителям Кировской области. А мне, от себя лично хочется сказать огромное спасибо».
РУСЛАН БОНДАРЧУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот уже 80-т лет вы стоите на страже здоровья женщин и детей. Приятно отметить, что в перинатальном центре работают настоящие профессионалы своего дела, которые к каждой женщине найдут индивидуальный подход, помогут справиться с возникшими проблемами».
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