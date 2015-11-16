ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

15 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.2490
EURO: 71.1721
Погода в городе Кирове:
ночью:  -3...-1°C
утром:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

В День борьбы с диабетом врачи провели специальную акцию для кировчан

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 116 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Накануне во всем мире отметили День борьбы с диабетом. Кировские врачи провели специальную акцию для горожан. Все желающие могли проверить уровень сахара в крови.
 
 
Несколько секунд и прибор показывает уровень сахара в крови. Если показатели в норме, то человек получает брошюру и пожелание хорошего дня. А вот если цифра выше нормы, то сразу же направляют на консультацию к эндокринологу. С диабетом, как с большинством других заболеваний - раньше начали лечить, меньше последствий

В День борьбы с диабетом врачи провели специальную акцию для кировчанГАЛИНА ЖУКОВЕЦ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ ККБ №7:
«Ранняя диагностика диабета ведёт к тому, что мы своевременно назначаем терапию это ведёт к тому, что осуществляется профилактика грозных, серьёзных сосудистых осложнений диабета, что улучшает качество жизни наших пациентов. Не так быстро развиваются осложнения, которые инвалидизируют наших пациентов».

Такая акция проходит ежегодно и неизменно пользуется большой популярностью у кировчан. Тем более, что проверка уровня сахара в крови занимает совсем немного времени, а пользы от такого исследования немало

В День борьбы с диабетом врачи провели специальную акцию для кировчанГАЛИНА ШУГАРОВА:
«Думать о здоровье, беречь здоровье и быть всегда в курсе своих медицинских показателей».
 
 
 
В День борьбы с диабетом врачи провели специальную акцию для кировчанКСЕНИЯ АПОКАЕВА:
«Интересно узнать о своём здоровье, тем более что сама сладкоежка, ем много сладкого, решила просто посмотреть, проверить».

Кстати насчёт того, что если постоянно есть сладкое, то обязательно заболеешь сахарным диабетом - это скорее миф, чем правда. Любовь к сладкому может стать причиной других явлений, которые и способствуют развитию диабета. К примеру, ожирение. Так что сладкоежкам не нужно полностью отказываться от любимых лакомств. Просто помнить о профилактике.

В День борьбы с диабетом врачи провели специальную акцию для кировчанТАТЬЯНА ДОРОФЕЕВА, ВРАЧ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«Здоровый образ жизни заключается в чем-это правильное, рациональное питание, ограничение простых углеводов. Двигательная активность тоже немаловажный компонент, который приведёт к своего рода метаболическим изменениям. Нам надо, чтобы не было избыточной массы тела».

В России уже около 4 миллионов зарегистрированных больных с диабетом разного типа. И по оценкам специалистов ещё в 2 раза больше людей, у которых есть это заболевание, но оно ещё не выявлено. Именно поэтому так важно не реже одного раза в год проверять уровень сахара.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирово-Чепецком районе поймали похитителя водопроводной трубы.

15:07 15.11.2017


В Кирово-Чепецком районе поймали похитителя водопроводной трубы.

Бывшего и.о. начальника Советского отдела УФСКН приговорили к 4 годам колонии.

12:32 15.11.2017


Бывшего и.о. начальника Советского отдела УФСКН приговорили к 4 годам колонии.

В Кировской области восстановливают электроснабжение населенных пунктов, где возникли перебои в результате сильного ветра.

12:10 15.11.2017


В Кировской области восстановливают электроснабжение населенных пунктов, где возникли перебои в результате сильного…

35-летнюю жительницу Зуевского района подозревают в покушении на убийство.

11:44 15.11.2017


35-летнюю жительницу Зуевского района подозревают в покушении на убийство.

На улице Луганской «Шевроле-Нива» врезалась в "шестерку".

11:39 15.11.2017


На улице Луганской «Шевроле-Нива» врезалась в "шестерку".

В Кирове водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

11:35 15.11.2017


В Кирове водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

Пропавшую без вести управляющую компанию, бросившую дом в Ганино, могут лишить лицензии.

11:33 15.11.2017


Пропавшую без вести управляющую компанию, бросившую дом в Ганино, могут лишить лицензии.

Все новости

Вести. Кировская область

Победа кировских кадетов в военно-спортивной игре "Кадеты отечества"

17:40 15.11.2017


Победа кировских кадетов в военно-спортивной игре "Кадеты отечества"

В Кирове прошел "Брейн-ринг" на тему космоса среди студентов колледжей и техникумов

15:15 15.11.2017


В Кирове прошел "Брейн-ринг" на тему космоса среди студентов колледжей и техникумов

В Кирове состоялся Международный конкурс молодых дизайнеров "Русский силуэт"

15:13 15.11.2017


В Кирове состоялся Международный конкурс молодых дизайнеров "Русский силуэт"

В областном реабилитационном центре открыли «Тропу здоровья»

15:11 15.11.2017


В областном реабилитационном центре открыли «Тропу здоровья»

Прямая линия по диабету в региональном Минздраве

15:09 15.11.2017


Прямая линия по диабету в региональном Минздраве

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировчане узнают о диабете

16.11.2015


Кировчане узнают о диабете

В Кировской области стартовал Месяц борьбы с диабетом

02.11.2017


В Кировской области стартовал Месяц борьбы с диабетом

Ноябрь - месяц борьбы с сахарным диабетом

02.11.2016


Ноябрь - месяц борьбы с сахарным диабетом

Кировчане отметят Всемирный день борьбы с диабетом

12.11.2014


Кировчане отметят Всемирный день борьбы с диабетом

День борьбы с сахарным диабетом

12.11.2009


День борьбы с сахарным диабетом

Как жить с диабетом?

18.04.2016


Как жить с диабетом?

Популярные новости

Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

07.11.2017


Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

03.11.2017


На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

04.11.2017


По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

07.11.2017


В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

07.11.2017


В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх