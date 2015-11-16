В День борьбы с диабетом врачи провели специальную акцию для кировчан
Сегодня, 10:31 | Просмотров: 116 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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ГАЛИНА ЖУКОВЕЦ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ ККБ №7:
«Ранняя диагностика диабета ведёт к тому, что мы своевременно назначаем терапию это ведёт к тому, что осуществляется профилактика грозных, серьёзных сосудистых осложнений диабета, что улучшает качество жизни наших пациентов. Не так быстро развиваются осложнения, которые инвалидизируют наших пациентов».
Такая акция проходит ежегодно и неизменно пользуется большой популярностью у кировчан. Тем более, что проверка уровня сахара в крови занимает совсем немного времени, а пользы от такого исследования немало
ГАЛИНА ШУГАРОВА:
«Думать о здоровье, беречь здоровье и быть всегда в курсе своих медицинских показателей».
«Интересно узнать о своём здоровье, тем более что сама сладкоежка, ем много сладкого, решила просто посмотреть, проверить».
Кстати насчёт того, что если постоянно есть сладкое, то обязательно заболеешь сахарным диабетом - это скорее миф, чем правда. Любовь к сладкому может стать причиной других явлений, которые и способствуют развитию диабета. К примеру, ожирение. Так что сладкоежкам не нужно полностью отказываться от любимых лакомств. Просто помнить о профилактике.
ТАТЬЯНА ДОРОФЕЕВА, ВРАЧ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«Здоровый образ жизни заключается в чем-это правильное, рациональное питание, ограничение простых углеводов. Двигательная активность тоже немаловажный компонент, который приведёт к своего рода метаболическим изменениям. Нам надо, чтобы не было избыточной массы тела».
В России уже около 4 миллионов зарегистрированных больных с диабетом разного типа. И по оценкам специалистов ещё в 2 раза больше людей, у которых есть это заболевание, но оно ещё не выявлено. Именно поэтому так важно не реже одного раза в год проверять уровень сахара.
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