В День борьбы с диабетом врачи провели специальную акцию для кировчан

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Накануне во всем мире отметили День борьбы с диабетом. Кировские врачи провели специальную акцию для горожан. Все желающие могли проверить уровень сахара в крови.Несколько секунд и прибор показывает уровень сахара в крови. Если показатели в норме, то человек получает брошюру и пожелание хорошего дня. А вот если цифра выше нормы, то сразу же направляют на консультацию к эндокринологу. С диабетом, как с большинством других заболеваний - раньше начали лечить, меньше последствийТакая акция проходит ежегодно и неизменно пользуется большой популярностью у кировчан. Тем более, что проверка уровня сахара в крови занимает совсем немного времени, а пользы от такого исследования немалоКстати насчёт того, что если постоянно есть сладкое, то обязательно заболеешь сахарным диабетом - это скорее миф, чем правда. Любовь к сладкому может стать причиной других явлений, которые и способствуют развитию диабета. К примеру, ожирение. Так что сладкоежкам не нужно полностью отказываться от любимых лакомств. Просто помнить о профилактике.В России уже около 4 миллионов зарегистрированных больных с диабетом разного типа. И по оценкам специалистов ещё в 2 раза больше людей, у которых есть это заболевание, но оно ещё не выявлено. Именно поэтому так важно не реже одного раза в год проверять уровень сахара.