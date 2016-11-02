ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

15 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.2490
EURO: 71.1721
Погода в городе Кирове:
ночью:  -3...-1°C
утром:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

Прямая линия по диабету в региональном Минздраве

Сегодня, 15:09 | Просмотров: 92 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Во Всемирный День борьбы с сахарным диабетом в региональном министерстве здравоохранения состоялась прямая телефонная линия. Специалисты-эндокринологи отвечали на вопросы о профилактике и лечении этого тяжелого заболевания.

Многие кировчане жаловались на отсутствие льготных лекарств, ждать которые приходится порой по несколько месяцев.

- Рецепт 8 августа, получил только 3 ноября.

Прямая линия по диабету в региональном МинздравеГАЛИНА ЖУКОВЕЦ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО ДИАБЕТОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Существует проблема, что федеральные льготники сейчас тоже имеют право обеспечения по региональной льготе и количество диабетиков по региональной льготе возросло в разы, лекарства закупаются, если возникают проблемы по обеспечению, сразу сигнализируйте мне по телефону 22-44-35».
 
 
Всего в регионе зарегистрировано уже почти 50 тысяч больных сахарным диабетом. В группу риска входят кировчане старше 45 лет, а также те, кто имеет избыточную массу тела и ожирение. Поэтому так важны физическая активность, сбалансированное, дробное питание и здоровый образ жизни.

ГАЛИНА ЖУКОВЕЦ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО ДИАБЕТОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На учете у нас около 5 тысяч пациентов с преддиабетом, это та группа, с которой мы работаем, профилактируем, изменяем у них образ жизни, медикаментозную терапию назначаем, чтобы не было перехода в сахарный диабет, динамическое наблюдение».
 
 
Специалисты считают, что управлять своим заболеванием можно научиться. И в ноябре, который в регионе объявлен Месяцем борьбы с сахарным диабетом, все мероприятия направлены на повышение осведомленности населения о факторах риска развития и мерах профилактики заболевания.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Кирово-Чепецком районе поймали похитителя водопроводной трубы.

15:07 15.11.2017


В Кирово-Чепецком районе поймали похитителя водопроводной трубы.

Бывшего и.о. начальника Советского отдела УФСКН приговорили к 4 годам колонии.

12:32 15.11.2017


Бывшего и.о. начальника Советского отдела УФСКН приговорили к 4 годам колонии.

В Кировской области восстановливают электроснабжение населенных пунктов, где возникли перебои в результате сильного ветра.

12:10 15.11.2017


В Кировской области восстановливают электроснабжение населенных пунктов, где возникли перебои в результате сильного…

35-летнюю жительницу Зуевского района подозревают в покушении на убийство.

11:44 15.11.2017


35-летнюю жительницу Зуевского района подозревают в покушении на убийство.

На улице Луганской «Шевроле-Нива» врезалась в "шестерку".

11:39 15.11.2017


На улице Луганской «Шевроле-Нива» врезалась в "шестерку".

В Кирове водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

11:35 15.11.2017


В Кирове водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

Пропавшую без вести управляющую компанию, бросившую дом в Ганино, могут лишить лицензии.

11:33 15.11.2017


Пропавшую без вести управляющую компанию, бросившую дом в Ганино, могут лишить лицензии.

Все новости

Вести. Кировская область

Победа кировских кадетов в военно-спортивной игре "Кадеты отечества"

17:40 15.11.2017


Победа кировских кадетов в военно-спортивной игре "Кадеты отечества"

В Кирове прошел "Брейн-ринг" на тему космоса среди студентов колледжей и техникумов

15:15 15.11.2017


В Кирове прошел "Брейн-ринг" на тему космоса среди студентов колледжей и техникумов

В Кирове состоялся Международный конкурс молодых дизайнеров "Русский силуэт"

15:13 15.11.2017


В Кирове состоялся Международный конкурс молодых дизайнеров "Русский силуэт"

В областном реабилитационном центре открыли «Тропу здоровья»

15:11 15.11.2017


В областном реабилитационном центре открыли «Тропу здоровья»

Прямая линия по диабету в региональном Минздраве

15:09 15.11.2017


Прямая линия по диабету в региональном Минздраве

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Ноябрь - месяц борьбы с сахарным диабетом

02.11.2016


Ноябрь - месяц борьбы с сахарным диабетом

В Кировской области стартовал Месяц борьбы с диабетом

02.11.2017


В Кировской области стартовал Месяц борьбы с диабетом

В Кирове состоится прямая линия по сахарному диабету

10.11.2016


В Кирове состоится прямая линия по сахарному диабету

Ноябрь - месяц борьбы с диабетом

05.11.2014


Ноябрь - месяц борьбы с диабетом

В Кирове проходит Месяц борьбы с сахарным диабетом

16.11.2015


В Кирове проходит Месяц борьбы с сахарным диабетом

День борьбы с сахарным диабетом

12.11.2009


День борьбы с сахарным диабетом

Популярные новости

Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

07.11.2017


Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

03.11.2017


На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

04.11.2017


По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

07.11.2017


В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

07.11.2017


В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх