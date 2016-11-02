Прямая линия по диабету в региональном Минздраве
Сегодня, 15:09 | Просмотров: 92 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Многие кировчане жаловались на отсутствие льготных лекарств, ждать которые приходится порой по несколько месяцев.
- Рецепт 8 августа, получил только 3 ноября.
ГАЛИНА ЖУКОВЕЦ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО ДИАБЕТОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Существует проблема, что федеральные льготники сейчас тоже имеют право обеспечения по региональной льготе и количество диабетиков по региональной льготе возросло в разы, лекарства закупаются, если возникают проблемы по обеспечению, сразу сигнализируйте мне по телефону 22-44-35».
ГАЛИНА ЖУКОВЕЦ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО ДИАБЕТОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На учете у нас около 5 тысяч пациентов с преддиабетом, это та группа, с которой мы работаем, профилактируем, изменяем у них образ жизни, медикаментозную терапию назначаем, чтобы не было перехода в сахарный диабет, динамическое наблюдение».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!