Прямая линия по диабету в региональном Минздраве

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«Существует проблема, что федеральные льготники сейчас тоже имеют право обеспечения по региональной льготе и количество диабетиков по региональной льготе возросло в разы, лекарства закупаются, если возникают проблемы по обеспечению, сразу сигнализируйте мне по телефону 22-44-35».

«На учете у нас около 5 тысяч пациентов с преддиабетом, это та группа, с которой мы работаем, профилактируем, изменяем у них образ жизни, медикаментозную терапию назначаем, чтобы не было перехода в сахарный диабет, динамическое наблюдение».

Во Всемирный День борьбы с сахарным диабетом в региональном министерстве здравоохранения состоялась прямая телефонная линия. Специалисты-эндокринологи отвечали на вопросы о профилактике и лечении этого тяжелого заболевания.Многие кировчане жаловались на отсутствие льготных лекарств, ждать которые приходится порой по несколько месяцев.Всего в регионе зарегистрировано уже почти 50 тысяч больных сахарным диабетом. В группу риска входят кировчане старше 45 лет, а также те, кто имеет избыточную массу тела и ожирение. Поэтому так важны физическая активность, сбалансированное, дробное питание и здоровый образ жизни.Специалисты считают, что управлять своим заболеванием можно научиться. И в ноябре, который в регионе объявлен Месяцем борьбы с сахарным диабетом, все мероприятия направлены на повышение осведомленности населения о факторах риска развития и мерах профилактики заболевания.