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«Это медицинская организация, в которой проходят реабилитацию пациенты после перенесенных инсультов, инфарктов, операций на сердце, после различных травм и энопротезирования суставов».

В областном реабилитационном центре открыли «Тропу здоровья». Теперь у кировчан, нуждающихся в восстановлении сердечно-сосудистой системы, появится возможность заниматься кардио-нагрузками в парке больницы.В областном Центре медицинской реабилитации на сегодняшний день проходят лечение около ста человек. Почти четверть из них перенесли инфаркты или инсульты. Многие годы, пациенты занимались лечебной физкультурой в помещении, теперь они смогут делать это и на свежем воздухе.В том, что регулярные занятия на природе помогут процессу восстановления пациентов не сомневается и инструктор лечебной физкультуры. Анастасия Игнатова ежедневно проводит кардио тренировки и ожидала открытия тропы здоровья не меньше самих пациентов.Лечебной физкультурой пациенты смогут заниматься и самостоятельно. Для этого теперь будет достаточно просто выйти из здания стационара и спуститься по лестницам.С появлением Тропы здоровья преобразился и облик территории медицинского центра. Пациенты, которым кардио-тренировки не предписаны, теперь могут просто провести время в благоустроенном парке. Отдых на свежем воздухе, часто необходим людям, которые проводят в стационаре много дней и даже недель.Лечение в реабилитационном центре также проходят пациенты после различных травм, в том числе и после тяжелых операций.Однако, реабилитация и занятия лечебной физкультурой в помещениях с появлением тропы здоровья не отменятся. Тренировки на природе, разнообразят и расширят возможности докторов и пациентов, но решать где именно будут проходить занятия, будет погода.