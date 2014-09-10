В областном реабилитационном центре открыли «Тропу здоровья»
Сегодня, 15:11 | Просмотров: 131 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В областном Центре медицинской реабилитации на сегодняшний день проходят лечение около ста человек. Почти четверть из них перенесли инфаркты или инсульты. Многие годы, пациенты занимались лечебной физкультурой в помещении, теперь они смогут делать это и на свежем воздухе.
АННА ПЕРЕСТОРОНИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:
«На улице, в условиях большего количества кислорода, тренировка носит аэробный характер. То есть в период тренировки большое количество кислорода, человек может хорошо дышать, кровь насыщается кислородом и такие тренировки повышают, прежде всего, выносливость сердца, выносливость вообще в целом организма, улучшают функцию сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, улучшают обмен веществ».
В том, что регулярные занятия на природе помогут процессу восстановления пациентов не сомневается и инструктор лечебной физкультуры. Анастасия Игнатова ежедневно проводит кардио тренировки и ожидала открытия тропы здоровья не меньше самих пациентов.
АНАСТАСИЯ ИГНАТОВА, ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ЛФК:
«Сейчас у нас добавились занятия на улице с пациентами, мы дышим с ними свежим воздухом, занимаемся на природе. Используем в наших занятиях гимнастические палки, а также различные предметы, могут быть занятия без предметов. Они также у нас очень интересные, увлекательные. Реабилитация у нас будет протекать намного успешнее. Потому что мы находимся не только в зале».
Лечебной физкультурой пациенты смогут заниматься и самостоятельно. Для этого теперь будет достаточно просто выйти из здания стационара и спуститься по лестницам.
АННА ПЕРЕСТОРОНИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:
«Это дозированные физические нагрузки, это пешие прогулки. Каждому пациенту даются задания, сколько метров необходимо пройти, и сколько лесенок необходимо освоить».
С появлением Тропы здоровья преобразился и облик территории медицинского центра. Пациенты, которым кардио-тренировки не предписаны, теперь могут просто провести время в благоустроенном парке. Отдых на свежем воздухе, часто необходим людям, которые проводят в стационаре много дней и даже недель.
АННА ПЕРЕСТОРОНИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:
«Это парковая зона, там росли деревья. Там не было каких-то дорожек, то есть сейчас мы еще и имеем возможность использовать парковую зону по назначению, как для медицинской реабилитации на открытом воздухе, так просто зону отдыха для пациентов, которые проходят лечение в нашем учреждении».
Лечение в реабилитационном центре также проходят пациенты после различных травм, в том числе и после тяжелых операций.
АННА ПЕРЕСТОРОНИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:
«Это медицинская организация, в которой проходят реабилитацию пациенты после перенесенных инсультов, инфарктов, операций на сердце, после различных травм и энопротезирования суставов».
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