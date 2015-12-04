Завершилась реконструкция хирургического отделения № 1 Областной клинической больницы
Вчера, 17:47 | Просмотров: 133 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- Провели ремонты, в палатах на 4 пациента, раньше они были на 6.
Однако количество коек для больных не изменилось, поток пациентов остался прежним. И в планах главного врача Областной больницы повышать показатели.
«Пропускная способность, уровень специалистов, оборудование позволяют это сделать. Объем, который нам выдается в виде государственного задания, готовы увеличить вдвое за счет привлечения пациентов из других регионов и даже ближнего зарубежья».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уже начинает этот термин быть устоявшимся в Кировской области. Пациенты из других регионов будут приезжать сюда для получения высокотехнологичной помощи в новых современных условиях».
МИХАИЛ ШУШАКОВ, ПАЦИЕНТ:
«Отношение очень хорошее. Персонал супер. Мне здесь очень нравится. Палаты как в санатории».
ВАДИМ РАЛЬНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«Раньше перевязочная была маленькая. Сейчас она площадью около 40 кв. метров. Сейчас можно спокойно оперировать, вся бригада сюда войдет».
- Информационная система теперь позволяет увидеть здесь кардиограмму, которая была снята в машине скорой помощи? Можно получить консультацию главного кардиолога?
- Совершенно верно.
- И как это выглядит?
- Вот последняя смс: в реальном времени видим кардиограмму 60-летнего пациента.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Выстроено так, что в дневное время консультирует специалисты кардиодиспансера, в ночное - врачи Областной больницы. Уже снято больше 5 тысяч ЭКГ, до 50 в сутки».
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