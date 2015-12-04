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Новости / Медицина

Завершилась реконструкция хирургического отделения № 1 Областной клинической больницы

Вчера, 17:47 | Просмотров: 133 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Завершилась реконструкция хирургического отделения номер один Областной клинической больницы. Теперь в современных условиях работают врачи и проходят лечение пациенты.

- Провели ремонты, в палатах на 4 пациента, раньше они были на 6.

Однако количество коек для больных не изменилось, поток пациентов остался прежним. И в планах главного врача Областной больницы повышать показатели.

Завершилась реконструкция хирургического отделения № 1 Областной клинической больницыВАДИМ РАЛЬНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«Пропускная способность, уровень специалистов, оборудование позволяют это сделать. Объем, который нам выдается в виде государственного задания, готовы увеличить вдвое за счет привлечения пациентов из других регионов и даже ближнего зарубежья».
 
 
В настоящее время "Кировская областная клиническая больница" - крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение региона - одно из старейших в России. Ежегодно в стационаре получают специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь, более 22-х тысяч пациентов, более 500-сот из которых - из других регионов страны. Что носит название "медицинский туризм".

Завершилась реконструкция хирургического отделения № 1 Областной клинической больницыИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уже начинает этот термин быть устоявшимся в Кировской области. Пациенты из других регионов будут приезжать сюда для получения высокотехнологичной помощи в новых современных условиях».
 
 
Одно из них - открытие после ремонта хирургического отделения номер 1, где проводят абдоминальные операции.

Завершилась реконструкция хирургического отделения № 1 Областной клинической больницыМИХАИЛ ШУШАКОВ, ПАЦИЕНТ:
«Отношение очень хорошее. Персонал супер. Мне здесь очень нравится. Палаты как в санатории».
 
 
Общая сумма средств, затраченных на ремонтные работы, - около 6 миллионов рублей.

ВАДИМ РАЛЬНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«Раньше перевязочная была маленькая. Сейчас она площадью около 40 кв. метров. Сейчас можно спокойно оперировать, вся бригада сюда войдет».
 
 
Еще один важный шаг в развитии здравоохранения региона - аппарат автоматической расшифровки ЭКГ, установленный во все автомобили скорой помощи.

- Информационная система теперь позволяет увидеть здесь кардиограмму, которая была снята в машине скорой помощи? Можно получить консультацию главного кардиолога?
- Совершенно верно.
- И как это выглядит?
- Вот последняя смс: в реальном времени видим кардиограмму 60-летнего пациента.
 
 
Программа дает возможность получить автоматическое заключение: электронную расшифровку. Это помогает коллегам в кратчайшие сроки определиться с дальнейшей тактикой лечения в сложных случаях.

Завершилась реконструкция хирургического отделения № 1 Областной клинической больницыДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Выстроено так, что в дневное время консультирует специалисты кардиодиспансера, в ночное - врачи Областной больницы. Уже снято больше 5 тысяч ЭКГ, до 50 в сутки».
 
 
За последнее время в работе Областной больницы произошло много положительных изменений. Например, возрождена государственная служба гемодиализа, появилась санитарная авиация, приобрели медицинское оборудование более, чем на 58-м миллионов рублей и не только. По словам губернатора Игоря Васильева, это только старт, и однозначно мы уже на верном пути.


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