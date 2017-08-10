В Кирове открыли третью вертолетную площадку для санавиации
Вчера, 10:10 | Просмотров: 229 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Первым на новую площадку санавиации приземляется Ансат. Этот вертолет был выбран для церемонии открытия не случайно. Ансаты холдинга «Вертолеты России» были запущены в производство в прошлом году и сегодня в Кирове присутствуют и представители компании, чтобы дать оценку эксплуатации техники. Глава региона - Игорь Васильев лично осмотрел вертолет и пообщался с докторами санавиации. Ансат оборудован самым современным медицинским модулем, который дает бригаде врачей большие возможности для стабилизации и экстренной помощи пациенту.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот здесь вы видите, по последнему слову техники оборудован вертолет. Коллеги нам только что докладывали, что на борту можно производить все реанимационные мероприятия, включая искусственную вентиляцию легких, введение различных лекарственных препаратов, и более того, реализована уже возможность снятия ЭКГ и передачи ее прямо с борта вертолета в областную больницу, получение консультаций и подготовки пациента к операции».
- Когда начали работать поняли, что это помогает, это спасает жизни, это уменьшает процент смертности. И мы рады, что вертолеты нашего холдинга участвуют в этом процессе.
- Ну, тогда, будем надеяться на получение второго вертолета и еще более интенсивные полёты.
- Спасибо-спасибо.
Появление в Кировской области еще одного Ансат не исключено. На сегодняшний день медицинский авиапарк состоит из трех вертолетов. С июля этого года в совокупности они совершили около четырехсот вылетов и спасли жизни 414ти человек, 66 из которых дети.
С новой площадки вертолет улетает не на базу, а на новый вызов в город Слободской, расположенный в 40ка километрах от областного центра. На данный момент в Кирове действуют еще две площадки санавиации. При этом работа ведется в круглосуточном режиме.
- Все нормально? Все работает?
- Да, круглосуточно!
- Сколько было уже ночных посадок?
- Значит, было 10.
- Уже 10. Да.
Большая часть посадок вертолетов приходится на площадку областной клинической больницы. Сюда уже было эвакуировано 230 человек. Сюда доставляют самых тяжелых пациентов в основном с инфарктами и инсультами. Экстренная помощь и каронография была проведена и Валерию Кукшинову, которого вертолет санавиации экстренно доставил из поселка, расположенного почти в трёхстах километрах от Кирова.
ВАЛЕРИЙ КУКШИНОВ, ПАЦИЕНТ:
«У меня в 6 утра приступ сердечный случился. Вызвал сын скорую помощь. На скорой помощи меня доставили в поликлинику, где оказали первую помощь. Самолет прилетел и за час двадцать доставили сюда, в областной центр. Большое спасибо всем докторам. За оказание медицинской помощи. И дай бог здоровья санавиации».
Поблагодарить врачей и других сотрудников санавиации будет возможность и у этого пациента. Ансат, улетевший с новой вертолетной площадки, вернулся в Киров. На борту мужчина с инфарктом, которому сразу была оказана помощь специалистами ЦРБ.
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