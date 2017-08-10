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«Вот здесь вы видите, по последнему слову техники оборудован вертолет. Коллеги нам только что докладывали, что на борту можно производить все реанимационные мероприятия, включая искусственную вентиляцию легких, введение различных лекарственных препаратов, и более того, реализована уже возможность снятия ЭКГ и передачи ее прямо с борта вертолета в областную больницу, получение консультаций и подготовки пациента к операции».

- Уже 10. Да.

В Кирове открыли третью вертолетную площадку для санавиации. Она расположена рядом с Онкологическим центром и подстанцией скорой помощи на улице Ульяновской.Первым на новую площадку санавиации приземляется Ансат. Этот вертолет был выбран для церемонии открытия не случайно. Ансаты холдинга «Вертолеты России» были запущены в производство в прошлом году и сегодня в Кирове присутствуют и представители компании, чтобы дать оценку эксплуатации техники. Глава региона - Игорь Васильев лично осмотрел вертолет и пообщался с докторами санавиации. Ансат оборудован самым современным медицинским модулем, который дает бригаде врачей большие возможности для стабилизации и экстренной помощи пациенту.По словам представителей авиакомпании, в нашем регионе новый вертолет уже давно перевыполнил план полетов. На текущий момент за машиной числится более 300 часов в воздухе. Такие результаты и востребованность оценили и столичные представители компании-производителя вертолетов.Появление в Кировской области еще одного Ансат не исключено. На сегодняшний день медицинский авиапарк состоит из трех вертолетов. С июля этого года в совокупности они совершили около четырехсот вылетов и спасли жизни 414ти человек, 66 из которых дети.С новой площадки вертолет улетает не на базу, а на новый вызов в город Слободской, расположенный в 40ка километрах от областного центра. На данный момент в Кирове действуют еще две площадки санавиации. При этом работа ведется в круглосуточном режиме.Большая часть посадок вертолетов приходится на площадку областной клинической больницы. Сюда уже было эвакуировано 230 человек. Сюда доставляют самых тяжелых пациентов в основном с инфарктами и инсультами. Экстренная помощь и каронография была проведена и Валерию Кукшинову, которого вертолет санавиации экстренно доставил из поселка, расположенного почти в трёхстах километрах от Кирова.Поблагодарить врачей и других сотрудников санавиации будет возможность и у этого пациента. Ансат, улетевший с новой вертолетной площадки, вернулся в Киров. На борту мужчина с инфарктом, которому сразу была оказана помощь специалистами ЦРБ.