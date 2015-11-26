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Новости / Медицина

В Киров съехались ведущие специалисты в вопросах борьбы со СПИДом

Вчера, 17:43 | Просмотров: 131 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Эту болезнь называли чумой 20-го века. И в веке 21-м СПИД победить не удалось. Число инфицированных в Кировской области не уменьшается. Сейчас на учете стоят более двух тысяч человек. Ведущие специалисты обсудили эту проблему на научном форуме в Кирове.

Пробирки, люди в белых халатах и экспресс-тестеры. Провериться на СПИД можно за 15-ть минут. Сегодня кровь на анализ сдали более двух десятков участников конференции.

В Киров съехались ведущие специалисты в вопросах борьбы со СПИДомТАТЬЯНА ДОЛГУШИНА, СТАРШАЯ МЕДСЕСТА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СПИД-ЦЕНТРА:
- Специальные тесты в тесты капается кровь и потом добавляется буфер. Разводится. Через десять минут читается анализ.
- Каковы сегодня результаты.
- Все отрицательные.

Анализы берут не в лаборатории. Акция проходит в здании тер-управления Ленинского района. Все санитарные нормы соблюдены.

В Киров съехались ведущие специалисты в вопросах борьбы со СПИДомРИММА МАЛКОВА, МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНОЛОГ КОГБУЗ "ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА":
«Все одноразовое. На каждого пациента пробирки отдельные. Одноразовые салфетки, все одноразовое».
 
 
На конференцию по актуальным вопросам ВИЧ-инфекции приглашены не только действующие врачи, но и студенты-медики. Последние могут проверить свои знания и даже получить за это приз.

- Ага. У вас 3 правильных ответа. Календарик ваш.

Конференция собрала не только кировских медиков. Делиться опытом и искать пути решения проблем приехали специалисты из Нижнего-Новгорода, Санкт-Петербурга и других городов. Сегодня в Кировской области насчитывается более двух тысяч ВИЧ-положительных людей.

В Киров съехались ведущие специалисты в вопросах борьбы со СПИДомАЛЕКСЕЙ ПРОТАСОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Возраст сдвигается. На сегодня это удел не молодежи, которая была раньше, связанная с наркоманией. Это люди среднего возраста. Которые ведут благополучный образ жизни».
 
 
В ходе конференции обсуждались так же и другие заболевания. Гепатит, грипп и ОРВИ.


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