Киров поддержал всероссийскую акцию профилактики йододефицита
Вчера, 15:12 | Просмотров: 118 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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СВЕТЛАНА ЗОРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«На сегодняшний день наиболее серьёзные проблемы - это не вынашивание беременности, масса врождённых пороков развития, это нарушения физического и полового развития у детей, это снижение умственной активности, как детей, так и всего населения».
ВЛАДИМИР МИЛЮТИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ СТАЦИОНАРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КИРОВСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №7 ИМ. В. И. ЮРЛОВОЙ:
«Для того, чтобы обеспечить адекватное поступление йода, просто каждому человеку в каждой семье нужно заменить обычную соль на йодированную. Причём достаточно одной чайной ложки в день йодированной соли, чтобы обеспечить потребность в йоде».
АНАСТАСИЯ МАХНЁВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«Двадцать пятого ноября в 12:30 волонтёры-медики будут находиться на улицах нашего города. У Медуниверситета, у Филармонии, у Областной больницы. Волонтёры-медики будут раздавать листовки, кроме того будут информировать граждан, общаться с ними, информировать о проблеме, которая существует - йоддефицитные заболевания, о мерах профилактики».
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