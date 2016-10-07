ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

28 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.2773
EURO: 69.4957
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -8...-6°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

Киров поддержал всероссийскую акцию профилактики йододефицита

Вчера, 15:12 | Просмотров: 118 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Киров поддержал всероссийскую акцию "Соль + йод = IQ сбережёт". Ее главная задача - научить кировчан грамотной и эффективной профилактике заболеваний щитовидной железы. О важности йода и опасностях его дефицита - в нашем сюжете.
 
 
Снижение сил и умственной активности могут говорить о дефиците йода. Это вещество - главный помощник щитовидной железы. Состояние всего организма зависит от качества её работы. Гормональные сбои, психоневрологические и сердечно-сосудистые заболевания - далеко не полный перечень возможных проблем. Нарушения функций щитовидной железы имеют около половины жителей области. Основная причина - йододефицит. В группе риска дети, подростки и беременные женщины

Киров поддержал всероссийскую акцию профилактики йододефицитаСВЕТЛАНА ЗОРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«На сегодняшний день наиболее серьёзные проблемы - это не вынашивание беременности, масса врождённых пороков развития, это нарушения физического и полового развития у детей, это снижение умственной активности, как детей, так и всего населения».
 
 
Основной вид профилактики - достаточное потребление йода. Детям и беременным врачи рекомендуют принимать йод в таблетках. Остальные могут получать его из пищи. Необходимый запас обеспечат морская рыба, морепродукты и йодированная соль.

Киров поддержал всероссийскую акцию профилактики йододефицитаВЛАДИМИР МИЛЮТИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ СТАЦИОНАРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КИРОВСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №7 ИМ. В. И. ЮРЛОВОЙ:
«Для того, чтобы обеспечить адекватное поступление йода, просто каждому человеку в каждой семье нужно заменить обычную соль на йодированную. Причём достаточно одной чайной ложки в день йодированной соли, чтобы обеспечить потребность в йоде».
 
 
Во многих странах проблему йододефицита решило всеобщее йодирование соли. В России таких программ пока нет. По статистике, только тридцать семей из ста покупают йодированную соль. Да и в целом о пользе йода мы знаем мало. Дать необходимую информацию призвана всероссийская акция "Соль + йод IQ сбережёт".

Киров поддержал всероссийскую акцию профилактики йододефицитаАНАСТАСИЯ МАХНЁВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:
«Двадцать пятого ноября в 12:30 волонтёры-медики будут находиться на улицах нашего города. У Медуниверситета, у Филармонии, у Областной больницы. Волонтёры-медики будут раздавать листовки, кроме того будут информировать граждан, общаться с ними, информировать о проблеме, которая существует - йоддефицитные заболевания, о мерах профилактики».
 
 
Кроме того, организаторы проведут занятия в школах. Необходимые знания ребятам дадут в форме лекций и квестов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

17:24 27.11.2017


Скончался известный ветеринарный врач Валерий Соболев.

В Омутнинском районе скорая помощь врезалась в грузовик "Урал".

13:38 27.11.2017


В Омутнинском районе скорая помощь врезалась в грузовик "Урал".

В Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась во входную дверь офиса.

13:33 27.11.2017


В Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась во входную дверь офиса.

На автодороге Киров-Советск грузовик "Вольво" столкнулся с "десяткой".

13:28 27.11.2017


На автодороге Киров-Советск грузовик "Вольво" столкнулся с "десяткой".

В Нововятском районе произошло тройное ДТП.

13:25 27.11.2017


В Нововятском районе произошло тройное ДТП.

На Октябрьском проспекте столкнулись две иномарки.

13:18 27.11.2017


На Октябрьском проспекте столкнулись две иномарки.

В Кирове пенсионерка отдала мошенникам 10 тысяч рублей за «спасение» сына.

12:52 27.11.2017


В Кирове пенсионерка отдала мошенникам 10 тысяч рублей за «спасение» сына.

Все новости

Вести. Кировская область

Проблемы с новыми лифтами на улице Лепсе, 58

17:53 27.11.2017


Проблемы с новыми лифтами на улице Лепсе, 58

Хорошие знания ПДД помогут избежать не только аварий, но и штрафов

17:51 27.11.2017


Хорошие знания ПДД помогут избежать не только аварий, но и штрафов

Плохая дорога в Вахрушах

15:17 27.11.2017


Плохая дорога в Вахрушах

Киров поддержал всероссийскую акцию профилактики йододефицита

15:12 27.11.2017


Киров поддержал всероссийскую акцию профилактики йододефицита

В Кирове прошли научно-практические чтения памяти Сергея Маракова

10:28 27.11.2017


В Кирове прошли научно-практические чтения памяти Сергея Маракова

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Кировская область присоединилась к акции "Соль + Йод ай-кью сбережет"

07.10.2016


Кировская область присоединилась к акции "Соль + Йод ай-кью сбережет"

Роспотребнадзор рекомендовал изъять из оборота украинскую соль.

13.01.2015


Роспотребнадзор рекомендовал изъять из оборота украинскую соль.

Стартовал месяц профилактики онкозаболеваний

02.02.2017


Стартовал месяц профилактики онкозаболеваний

В Кировской области стартовал Месяц борьбы с диабетом

02.11.2017


В Кировской области стартовал Месяц борьбы с диабетом

Ноябрь - месяц борьбы с сахарным диабетом

02.11.2016


Ноябрь - месяц борьбы с сахарным диабетом

Этот год в Кировской области начался с месяца здорового питания

19.01.2015


Этот год в Кировской области начался с месяца здорового питания

Популярные новости

В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

24.11.2017


В Кирове разоблачили группу аферистов, занимавшуюся "автоподставами".

Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

17.11.2017


Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

24.11.2017


В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

20.11.2017


На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

16.11.2017


В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

В Кирове задержан подозреваемый в краже из ювелирного салона на Октябрьском проспекте (ВИДЕО)

23.11.2017


В Кирове задержан подозреваемый в краже из ювелирного салона на Октябрьском проспекте (ВИДЕО)

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх