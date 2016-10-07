Киров поддержал всероссийскую акцию профилактики йододефицита

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«На сегодняшний день наиболее серьёзные проблемы - это не вынашивание беременности, масса врождённых пороков развития, это нарушения физического и полового развития у детей, это снижение умственной активности, как детей, так и всего населения».

«Для того, чтобы обеспечить адекватное поступление йода, просто каждому человеку в каждой семье нужно заменить обычную соль на йодированную. Причём достаточно одной чайной ложки в день йодированной соли, чтобы обеспечить потребность в йоде».

«Двадцать пятого ноября в 12:30 волонтёры-медики будут находиться на улицах нашего города. У Медуниверситета, у Филармонии, у Областной больницы. Волонтёры-медики будут раздавать листовки, кроме того будут информировать граждан, общаться с ними, информировать о проблеме, которая существует - йоддефицитные заболевания, о мерах профилактики».

Киров поддержал всероссийскую акцию "Соль + йод = IQ сбережёт". Ее главная задача - научить кировчан грамотной и эффективной профилактике заболеваний щитовидной железы. О важности йода и опасностях его дефицита - в нашем сюжете.Снижение сил и умственной активности могут говорить о дефиците йода. Это вещество - главный помощник щитовидной железы. Состояние всего организма зависит от качества её работы. Гормональные сбои, психоневрологические и сердечно-сосудистые заболевания - далеко не полный перечень возможных проблем. Нарушения функций щитовидной железы имеют около половины жителей области. Основная причина - йододефицит. В группе риска дети, подростки и беременные женщиныОсновной вид профилактики - достаточное потребление йода. Детям и беременным врачи рекомендуют принимать йод в таблетках. Остальные могут получать его из пищи. Необходимый запас обеспечат морская рыба, морепродукты и йодированная соль.Во многих странах проблему йододефицита решило всеобщее йодирование соли. В России таких программ пока нет. По статистике, только тридцать семей из ста покупают йодированную соль. Да и в целом о пользе йода мы знаем мало. Дать необходимую информацию призвана всероссийская акция "Соль + йод IQ сбережёт".Кроме того, организаторы проведут занятия в школах. Необходимые знания ребятам дадут в форме лекций и квестов.