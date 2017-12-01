В Кирове зарегистрированы первые случаи гриппа.
Сегодня, 15:22 | Просмотров: 219 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В целом число заболевших ОРВИ выросло на 20 процентов.
Вирус гриппа обнаружен у двух человек.
Выявленные штаммы гриппа А относятся к подтипу H1N1 (эйч-1, эн-1). В Россию вернулся уже хорошо известный нам "свиной грипп".
Его отличительная особенность - высокий уровень заразности. Основные симптомы - лихорадка, респираторный синдром и в целом тяжелое течение болезни с возможностью летального исхода.
Наиболее восприимчивы к такому виду гриппа дети от 5 лет, подростки и молодые люди до 24 лет.
Специалисты прогнозируют эпидемию гриппа на конец января нового года. Так что прививки еще актуальны.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
05.03.2016