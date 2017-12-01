В Кирове зарегистрированы первые случаи гриппа.

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В целом число заболевших ОРВИ выросло на 20 процентов.

Вирус гриппа обнаружен у двух человек.

Выявленные штаммы гриппа А относятся к подтипу H1N1 (эйч-1, эн-1). В Россию вернулся уже хорошо известный нам "свиной грипп".

Его отличительная особенность - высокий уровень заразности. Основные симптомы - лихорадка, респираторный синдром и в целом тяжелое течение болезни с возможностью летального исхода.

Наиболее восприимчивы к такому виду гриппа дети от 5 лет, подростки и молодые люди до 24 лет.

Специалисты прогнозируют эпидемию гриппа на конец января нового года. Так что прививки еще актуальны.