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Новости / Медицина

Экспресс-тест на ВИЧ прошли сотни кировчан

Вчера, 10:23 | Просмотров: 517 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Носителями ВИЧ-инфекции во всем мире являются 37 млн. человек, 900 тысяч из них проживают в России. Такую статистику сегодня - в день борьбы со СПИДом - обнародовали в Минздраве России. Один из главных способов профилактики ВИЧ-инфекции - специальное тестирование. Экспресс-тест на ВИЧ прошли сотни кировчан.
 
 
Россия входит в тройку стран, лидирующих в мире по числу ВИЧ-положительных, нас опережает только Нигерия и ЮАР. Темпы развития инфекции напрямую связаны с низким уровнем знаний о путях передачи инфекции, и распространенным среди населения заблуждением, что в группе риска только наркоманы и гомосексуалисты, а если я ним не отношусь, то мне ничто не угрожает. Это давно не так, больше половины заболевших ВИЧ в Кирове получили вирус через незащищенный гетеросексуальный контакт. Сегодня в городе все желающие могли пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ.

Экспресс-тест на ВИЧ прошли сотни кировчанЕКАТЕРИНА ГЕНЕРАЛОВА, СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПРОФИЛАКТИКИ КИРОВСКОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД:
«Вы бы хотели пройти тестирование на ВИЧ, я правильно понимаю?».

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Да, правильно».

ЕКАТЕРИНА ГЕНЕРАЛОВА, СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПРОФИЛАКТИКИ КИРОВСКОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД:
«Тогда Вам нужно заполнить документы на информированное согласие. Результат будет готов через 10 минут».

Акция вызывает интерес, в основном, у молодых людей и девушек. С начала работы экспресс-диагностики в торговом центре анализ сдали свыше 20 человек.

Экспресс-тест на ВИЧ прошли сотни кировчанАЛЕКСЕЙ ТАРАСЕНКО, КИРОВЧАНИН:
«Думаю, что акция - стоящая вещь и решил пройти. Конечно, не сомневаюсь, что здоров, но лишний раз не помешает».
 
Проходит 10 минут, и всё - результат готов.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Перед нами лежат экспресс-тесты на ВИЧ, они очень похожи на тест на беременность. Вот мой номер, 22, здесь всего одна полоска, значит ВИЧ-инфекции у меня нет, как и 22 человек, которые прошли тест до меня, все они здоровы».

Шансы выжить серьезно возрастают, если выявить болезнь на ранней стадии. Но в последнее время стали популярны идеи так называемых ВИЧ-Диссидентов, людей, которые отрицают факт существования вируса иммунодефицита человека и в случае выявления у них заболевания, отказываются от лечения. В Кирове сторонники этих идей тоже есть, несколько уже умерло от СПИДА в терминальной стадии. На прямой телефонной линии в Правительстве области один из вопросов как раз был на эту тему.

Экспресс-тест на ВИЧ прошли сотни кировчанИРАИДА БРАТУХИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА КИРОВСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«На фоне такого движения гибнут люди, самое печальное в этой истории, что беременные женщины отказываются принимать эти препараты, отказываются давать их потом детям».
 
Кстати, если ВИЧ-положительная, мать будет принимать необходимые препараты, то есть очень высокая доля вероятности, что ее ребенок родится здоровым.
 
 
И все же 100% гарантии от ВИЧ инфекции нет ни у кого, Поэтому очень важно, чтобы абсолютно все люди периодически проверяли свой ВИЧ-статус. Только так можно остановить рост этого смертельно опасного заболевания.


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