Экспресс-тест на ВИЧ прошли сотни кировчан
Вчера, 10:23 | Просмотров: 517 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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ЕКАТЕРИНА ГЕНЕРАЛОВА, СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПРОФИЛАКТИКИ КИРОВСКОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД:
«Вы бы хотели пройти тестирование на ВИЧ, я правильно понимаю?».
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Да, правильно».
ЕКАТЕРИНА ГЕНЕРАЛОВА, СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПРОФИЛАКТИКИ КИРОВСКОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД:
«Тогда Вам нужно заполнить документы на информированное согласие. Результат будет готов через 10 минут».
Акция вызывает интерес, в основном, у молодых людей и девушек. С начала работы экспресс-диагностики в торговом центре анализ сдали свыше 20 человек.
АЛЕКСЕЙ ТАРАСЕНКО, КИРОВЧАНИН:
«Думаю, что акция - стоящая вещь и решил пройти. Конечно, не сомневаюсь, что здоров, но лишний раз не помешает».
Проходит 10 минут, и всё - результат готов.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Перед нами лежат экспресс-тесты на ВИЧ, они очень похожи на тест на беременность. Вот мой номер, 22, здесь всего одна полоска, значит ВИЧ-инфекции у меня нет, как и 22 человек, которые прошли тест до меня, все они здоровы».
Шансы выжить серьезно возрастают, если выявить болезнь на ранней стадии. Но в последнее время стали популярны идеи так называемых ВИЧ-Диссидентов, людей, которые отрицают факт существования вируса иммунодефицита человека и в случае выявления у них заболевания, отказываются от лечения. В Кирове сторонники этих идей тоже есть, несколько уже умерло от СПИДА в терминальной стадии. На прямой телефонной линии в Правительстве области один из вопросов как раз был на эту тему.
ИРАИДА БРАТУХИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА КИРОВСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«На фоне такого движения гибнут люди, самое печальное в этой истории, что беременные женщины отказываются принимать эти препараты, отказываются давать их потом детям».
Кстати, если ВИЧ-положительная, мать будет принимать необходимые препараты, то есть очень высокая доля вероятности, что ее ребенок родится здоровым.
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