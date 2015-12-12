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Кстати, если ВИЧ-положительная, мать будет принимать необходимые препараты, то есть очень высокая доля вероятности, что ее ребенок родится здоровым.

Носителями ВИЧ-инфекции во всем мире являются 37 млн. человек, 900 тысяч из них проживают в России. Такую статистику сегодня - в день борьбы со СПИДом - обнародовали в Минздраве России. Один из главных способов профилактики ВИЧ-инфекции - специальное тестирование. Экспресс-тест на ВИЧ прошли сотни кировчан.Россия входит в тройку стран, лидирующих в мире по числу ВИЧ-положительных, нас опережает только Нигерия и ЮАР. Темпы развития инфекции напрямую связаны с низким уровнем знаний о путях передачи инфекции, и распространенным среди населения заблуждением, что в группе риска только наркоманы и гомосексуалисты, а если я ним не отношусь, то мне ничто не угрожает. Это давно не так, больше половины заболевших ВИЧ в Кирове получили вирус через незащищенный гетеросексуальный контакт. Сегодня в городе все желающие могли пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ.Акция вызывает интерес, в основном, у молодых людей и девушек. С начала работы экспресс-диагностики в торговом центре анализ сдали свыше 20 человек.Проходит 10 минут, и всё - результат готов.Шансы выжить серьезно возрастают, если выявить болезнь на ранней стадии. Но в последнее время стали популярны идеи так называемых ВИЧ-Диссидентов, людей, которые отрицают факт существования вируса иммунодефицита человека и в случае выявления у них заболевания, отказываются от лечения. В Кирове сторонники этих идей тоже есть, несколько уже умерло от СПИДА в терминальной стадии. На прямой телефонной линии в Правительстве области один из вопросов как раз был на эту тему.И все же 100% гарантии от ВИЧ инфекции нет ни у кого, Поэтому очень важно, чтобы абсолютно все люди периодически проверяли свой ВИЧ-статус. Только так можно остановить рост этого смертельно опасного заболевания.