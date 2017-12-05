Совещание по вопросам обращения граждан в министерство здравоохранения

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В Правительстве Кировской области состоялось оперативное совещание, поводом для которого стали обращения граждан в министерство здравоохранения. Кировчане, имеющие льготы на получение бесплатных лекарств, жаловались, что из аптек пропал инсулин.В рамках федеральной и региональной льготы каждый гражданин имеет право на бесплатное получение инсулина - препарата, жизненно необходимого для лиц, страдающих сахарным диабетом.Вся первичная медицинская документация в лечебных учреждениях ведётся в единой программе, которая преобразована в медицинскую информационную систему. В ней врачи могут проверить наличие льготных лекарственных препаратов в ближайших аптечных пунктах и распечатать из программы рецепты. Это позволяет исключить ситуацию, когда пациент обращается в аптеку, а необходимого лекарственного препарата нет в наличии.При согласии пациента получить лекарство в другой аптеке, врач выписывает рецепт. Если у страдающего диабетом нет возможности забрать необходимые медикаменты в аптечной организации, то в течение 2-3 дней лекарственные препараты привозят в аптечный пункт поликлиники.Проанализировав обращения граждан, специалисты пришли к выводу, что отсутствие нужных лекарств в некоторых аптеках — это единичные случаи, которые являются следствием нарушения логистики распределения препаратов по аптечным пунктам.Напомним, после того, как человек обратился с рецептом в аптеку за тем или иным льготным препаратом, ему должны выдать это лекарство в течение 10 рабочих дней.Перед новым годом страдающим диабетом не о чем переживать: льготных лекарств кировчанам хватит. В течение декабря в пунктах выдачи лекарств делается запас, которого хватит на первые дни 2018 года. В конце декабря будут подписаны новые контракты с поставщиками медикаментов. Благодаря этому первые январские поставки обеспечат необходимыми препаратами аптечные пункты уже в начале года.По всем вопросам, касающимся льготного лекарственного обеспечения, можно обращаться в фармацевтический отдел министерства здравоохранения Кировской области по номеру телефона: 64-22-55 по будням до 18:00.