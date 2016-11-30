Госаптеки обеспечены льготными лекарствами до конца января

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В Правительстве Кировской области сообщают, что вопрос льготного лекарственного обеспечения находится на контроле министерства здравоохранения Кировской области. На текущий момент минздравом проведена подготовка к обеспечению граждан бесплатными лекарственными препаратами в рамках набора социальных услуг (федеральная льгота) и бюджета региона (региональная льгота) на первое полугодие 2018 года.Лекарства поступают в КОГУП «Аптечный склад», далее распределяются по аптекам. Так, на сегодняшний день потребность в лекарственных препаратах льготных категорий граждан обеспечена полностью до конца января.Министерство здравоохранения призывает пациентов в рамках федеральной и региональной льготы обращаться в государственные пункты отпуска лекарственных препаратов, подведомственные региональному министерству здравоохранения.В некоторых амбулаторно-поликлинических учреждениях отпуск лекарств по льготе проводится частными аптечными организациями. Это не противоречит действующему законодательству.Начиная с прошлого года, министерство здравоохранения Кировской области проводит планомерную работу по организации отпуска льготных лекарств именно государственными аптечными организациями. Это позволяет тщательно контролировать деятельность подведомственных учреждений. С ними регулярно проводятся очные совещания и обучающие видеоселекторные конференции, где рассматриваются конкретные практические моменты в рамках льготного лекарственного обеспечения.По всем вопросам, касающимся льготного лекарственного обеспечения, можно обращаться в отдел лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области по телефону (8332) 64-22-55 (в будничные дни до 18:00).