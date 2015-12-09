Минздрав о смерти гостя развлекательного парка в Порошино

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Министерство здравоохранения Кировской области уточнило обстоятельства инцидента, произошедшего 3 января в спортивно-развлекательном парке в Порошино. Напомним, что в некоторых кировских СМИ сообщалось о том, что посетитель парка умер из-за того, что скорую помощь ждали слишком долго. Выяснилось, что время приезда бригады скорой медицинской помощи на вызов составило 16 минут.Вызов был обслужен реанимационной бригадой подстанции №3 Станции скорой медицинской помощи г. Кирова (ул. Красноармейская, 45). На вызов отправилась ближайшая машина. Время доезда составило 16 минут (время вызова 13:42, время приезда сотрудников скорой медицинской помощи 13:58).Согласно Территориальной программе государственной гарантий время прибытия бригады СМП на вызов в городе не должно превышать 20 минут, в сельской местности – 40 минут. После прибытия медицинские работники в течение получаса проводили реанимационные мероприятия, к сожалению, спасти мужчину не удалось.Медицинская помощь жителям с. Порошино оказывается в офисе врача общей практики. Данное структурное подразделение Кировского клинико-диагностического центра было открыто в 2016 году с целью приблизить врачебную помощь населению. До этого в Порошино был фельдшерско-акушерский пункт, медицинскую помощь оказывал фельдшер. В выходные и праздничные дни, в нерабочее время экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается специалистами Станции скорой медицинской помощи г. Кирова.На время проведения праздничных спортивно-массовых мероприятий организатор вправе обратиться в Станцию скорой медицинской помощи г. Кирова с целью организации дежурства бригады СМП. По информации Станции скорой медицинской помощи, такой заявки от администрации развлекательного парка, где произошел инцидент, не поступало. Министерством здравоохранения по данному случаю будет проведена проверка.