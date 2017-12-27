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Новости / Медицина

Деньги или лекарства: проблемы с льготниками

Сегодня, 10:22 | Просмотров: 185 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В Кировской области увеличилось количество граждан, которые отказались от получения льготных лекарств и предпочли денежную компенсацию. При этом часто люди тратят деньги не по назначению, заболевания прогрессируют, и в целом растет социальная нагрузка на бюджет региона.

Каждый год перед людьми, имеющими право на льготные лекарства, встаёт вопрос. Пользоваться льготой или получать денежную компенсацию. В этом году из 164 тысяч имеющих право на льготные медикаменты 84% выбрали деньги.

Деньги или лекарства: проблемы с льготникамиТАМАРА ПРОКОШЕВА, ПЕНСИОНЕР:
«Мне так удобнее, тем более не ходи в поликлинику не седи в очереди. Сейчас правда перешли все на электронную, так приходишь хоть в регистратуру талон возьмешь на какой день - приходишь. Но всё равно это неудобно очень».

Действительно с деньгами можно прийти в любую аптеку и купить почти любое лекарство. Только такой вариант хорош лишь в случае, когда здоровье сильно не подводит.

Деньги или лекарства: проблемы с льготникамиТАТЬЯНА ПЕЧЁНКИНА, СТАРШИЙ ПРОВИЗОР АПТЕКИ:
«Той денежной компенсации не хвати. В случае серьёзного заболевания денежная компенсация не покроет социальный пакет».

Есть у населения вопросы и по выбору льготных лекарств. Якобы многих наименований препаратов в перечне не представлено. Конечно, медикамента конкретного производителя может не оказаться. Но обязательно найдётся подобное лекарство-аналог.

ТАТЬЯНА ПЕЧЁНКИНА, СТАРШИЙ ПРОВИЗОР АПТЕКИ:
«На сегодняшний день перечень очень широк федеральной льготы. С 1-го января обновлённый перечень. Все группы фармакологические представлены в пределах ИМНН. лекарства могут быть выписаны определённым категориям до 90 дней. Проблем по федеральной льготе мы не испытываем».

Вопрос с наличием лекарств также отлажен. В области давно действует медицинский информационно-аналитический центр.

Деньги или лекарства: проблемы с льготникамиАНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Врачи поликлиник, аптечный склад, пункты отпуска обладают информацией в режиме он-лайн о наличии лекарственных препаратов. В случае отсутствия лекарственного препарата наличие такой информации позволяет производить перераспределение лекарственного препарата между пунктами отпуска в кратчайшие сроки».

Отказавшись от федеральной льготы, люди с определёнными заболеваниями, такие как диабет или бронхиальная астма имеют право на региональную льготу. И лекарства им предоставляются за счёт областного бюджета. Вот и получается, что из федеральных средств кировчане берут незначительную денежную компенсацию, а лечатся в основном за региональные деньги. В итоге нагрузка на бюджет возрастает. И в качестве примера - немного статистики. В области существует льгота на так называемые орфанные, или редкие, заболевания. Только таким больным - а их всего 99 человек - на препараты выделяют 36 миллионов бюджетных рублей.


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