Деньги или лекарства: проблемы с льготниками

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В Кировской области увеличилось количество граждан, которые отказались от получения льготных лекарств и предпочли денежную компенсацию. При этом часто люди тратят деньги не по назначению, заболевания прогрессируют, и в целом растет социальная нагрузка на бюджет региона.Каждый год перед людьми, имеющими право на льготные лекарства, встаёт вопрос. Пользоваться льготой или получать денежную компенсацию. В этом году из 164 тысяч имеющих право на льготные медикаменты 84% выбрали деньги.Действительно с деньгами можно прийти в любую аптеку и купить почти любое лекарство. Только такой вариант хорош лишь в случае, когда здоровье сильно не подводит.Есть у населения вопросы и по выбору льготных лекарств. Якобы многих наименований препаратов в перечне не представлено. Конечно, медикамента конкретного производителя может не оказаться. Но обязательно найдётся подобное лекарство-аналог.Вопрос с наличием лекарств также отлажен. В области давно действует медицинский информационно-аналитический центр.Отказавшись от федеральной льготы, люди с определёнными заболеваниями, такие как диабет или бронхиальная астма имеют право на региональную льготу. И лекарства им предоставляются за счёт областного бюджета. Вот и получается, что из федеральных средств кировчане берут незначительную денежную компенсацию, а лечатся в основном за региональные деньги. В итоге нагрузка на бюджет возрастает. И в качестве примера - немного статистики. В области существует льгота на так называемые орфанные, или редкие, заболевания. Только таким больным - а их всего 99 человек - на препараты выделяют 36 миллионов бюджетных рублей.