ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

16 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.3878
EURO: 69.0243
Погода в городе Кирове:
ночью:  -11...-9°C
утром:  -11...-9°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

Кировская стоматологическая поликлиника стала бережливой

Сегодня, 12:35 | Просмотров: 373 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировская стоматологическая поликлиника стала бережливой. Новые теперь не только стены, но и сам подход к приему пациентов. Что именно изменилось?

Перемены видны уже с улицы. Перед пациентами стоматологии на Карла Либкнехта легко открываются обновленные двери. В холле теперь тоже все по-новому. Там, где был гардероб, расположилась регистратура - отныне безбарьерная. К администратору пациенты попадают через электронную очередь. Беседа ведется с каждым лично. На звонки никто не отвлекается. На телефонные вопросы отвечают сотрудники колл-центр.

Кировская стоматологическая поликлиника стала бережливойИРИНА ХАЛЯВИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ:
«Любой пациент может позвонить в колл-центр, либо непосредственно к нам, мы поможем записаться».
 
 
Времена, когда люди приходили в 6 утра, чтобы взять талончик, остались в прошлом. Единая информационная система позволяет записать пациента к любому свободному врачу, в том числе и в другой поликлинике.

Кировская стоматологическая поликлиника стала бережливойИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В хороших условиях, поликлиника оснащена современной информационной системой - все это позволяет экономить время пациента, не надо в очереди с больным зубом сидеть, это здорово».
 
 
Появился в поликлинике и свой компьютерный томограф. С помощью современного оборудования врачи могут вовремя выявить патологии и назначить терапию.

- Я лет 15 не была, сейчас здесь замечательно.
- Пусть приходят все лечиться сюда, тут надежно, спасибо докторам.

Переоснащение и ремонт поликлиники, на которые затратили 17 миллионов рублей, были сделаны в рамках федерального проекта "Бережливая поликлиника". С этого года проект преобразуют в большую национальную программу, в которую войдут не только поликлиники, но и стационары региона.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове иномарка спровоцировала ДТП с участием скорой помощи.

14:06 15.01.2018


В Кирове иномарка спровоцировала ДТП с участием скорой помощи.

На улице Герцена произошло тройное ДТП: 2 человека травмированы.

14:03 15.01.2018


На улице Герцена произошло тройное ДТП: 2 человека травмированы.

В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

14:01 15.01.2018


В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

Кировские автоинспекторы помогли водителям в мороз

13:02 15.01.2018


Кировские автоинспекторы помогли водителям в мороз

В Кирове произошел пожар в магазине женской одежды.

11:38 15.01.2018


В Кирове произошел пожар в магазине женской одежды.

В Кирове выявили 3 случая сбыта фальшивых 5-тысячных купюр.

11:14 15.01.2018


В Кирове выявили 3 случая сбыта фальшивых 5-тысячных купюр.

В кировских МФЦ начался прием заявлений на ежемесячные выплаты при рождении ребёнка.

11:02 15.01.2018


В кировских МФЦ начался прием заявлений на ежемесячные выплаты при рождении ребёнка.

Все новости

Вести. Кировская область

Юные жители Нововятского района отметили День парков и заповедников

17:56 16.01.2018


Юные жители Нововятского района отметили День парков и заповедников

Трое кировчан стали призёрами III Национального чемпионата «Абилимпикс»

17:54 16.01.2018


Трое кировчан стали призёрами III Национального чемпионата «Абилимпикс»

Рейд по уборке снега

17:52 16.01.2018


Рейд по уборке снега

Областное Первенство по греко-римской борьбе

15:06 16.01.2018


Областное Первенство по греко-римской борьбе

В Кирове на Кикиморской горе прошел открытый фольклорный фестиваль Рождественские встречи

15:03 16.01.2018


В Кирове на Кикиморской горе прошел открытый фольклорный фестиваль Рождественские встречи

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Обновленная поликлиника №6

02.08.2017


Обновленная поликлиника №6

В Кировской области реализуют проект «Бережливая поликлиника»

14.04.2017


В Кировской области реализуют проект «Бережливая поликлиника»

Кировская область стала пилотным регионом, где реализуется проект "Бережливая поликлиника"

25.07.2017


Кировская область стала пилотным регионом, где реализуется проект "Бережливая поликлиника"

Бережливые поликлиники

18.08.2017


Бережливые поликлиники

Обновленная поликлиника №9

01.12.2016


Обновленная поликлиника №9

Игорь Васильев проверил работу областной детской поликлиники

06.04.2017


Игорь Васильев проверил работу областной детской поликлиники

Популярные новости

В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

03.01.2018


В Советском районе произошло тройное ДТП: 1 человек погиб, 4 травмированы.

СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

07.01.2018


СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

15.01.2018


В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

03.01.2018


В Белохолуницком районе водитель «Рено-Логан» устроил массовое ДТП.

В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

08.01.2018


В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

Затяжных морозов не будет

07.01.2018


Затяжных морозов не будет

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх