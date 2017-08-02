Кировская стоматологическая поликлиника стала бережливой
Перемены видны уже с улицы. Перед пациентами стоматологии на Карла Либкнехта легко открываются обновленные двери. В холле теперь тоже все по-новому. Там, где был гардероб, расположилась регистратура - отныне безбарьерная. К администратору пациенты попадают через электронную очередь. Беседа ведется с каждым лично. На звонки никто не отвлекается. На телефонные вопросы отвечают сотрудники колл-центр.
ИРИНА ХАЛЯВИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ:
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Я лет 15 не была, сейчас здесь замечательно.
- Пусть приходят все лечиться сюда, тут надежно, спасибо докторам.
Переоснащение и ремонт поликлиники, на которые затратили 17 миллионов рублей, были сделаны в рамках федерального проекта "Бережливая поликлиника". С этого года проект преобразуют в большую национальную программу, в которую войдут не только поликлиники, но и стационары региона.
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