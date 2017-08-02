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«Любой пациент может позвонить в колл-центр, либо непосредственно к нам, мы поможем записаться».

«В хороших условиях, поликлиника оснащена современной информационной системой - все это позволяет экономить время пациента, не надо в очереди с больным зубом сидеть, это здорово».

Кировская стоматологическая поликлиника стала бережливой. Новые теперь не только стены, но и сам подход к приему пациентов. Что именно изменилось?Перемены видны уже с улицы. Перед пациентами стоматологии на Карла Либкнехта легко открываются обновленные двери. В холле теперь тоже все по-новому. Там, где был гардероб, расположилась регистратура - отныне безбарьерная. К администратору пациенты попадают через электронную очередь. Беседа ведется с каждым лично. На звонки никто не отвлекается. На телефонные вопросы отвечают сотрудники колл-центр.Времена, когда люди приходили в 6 утра, чтобы взять талончик, остались в прошлом. Единая информационная система позволяет записать пациента к любому свободному врачу, в том числе и в другой поликлинике.Появился в поликлинике и свой компьютерный томограф. С помощью современного оборудования врачи могут вовремя выявить патологии и назначить терапию.Переоснащение и ремонт поликлиники, на которые затратили 17 миллионов рублей, были сделаны в рамках федерального проекта "Бережливая поликлиника". С этого года проект преобразуют в большую национальную программу, в которую войдут не только поликлиники, но и стационары региона.