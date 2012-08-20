В Кирово-Чепецке отремонтировали детскую и взрослую поликлиники ЦРБ

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«Очень всё нравится, особенно, что вход для здоровых и больных детей раздельный. А то придешь со здоровым малышом на приём, а там кругом больные и потом лечимся».

«До ремонта здесь было здание Пенсионного Фонда старое, маленькие клетушки, деревянные полы, незакрывающиеся окна. Все заменено, все отремонтировано, все коммуникации тоже».

«Я даже высказать не могу, как хорошо стало, аккуратно, чистенько. Раньше зайдешь - очереди во весь коридор, толпа. А теперь всё по-другому, удобно».

Детская поликлиника Центральной районной больницы в Кирово-Чепецке переехала в новое помещение на улице Калинина и стала намного комфортнее. Ремонт провели и во взрослой поликлинике. Как жители Чепецка оценили перемены?Перемены заметны издалека: еще с улицы Калинина видно бело-зелёную вывеску Детской поликлиники, для тех, кто еще не привык к новому адресу это хороший ориентир. Вход для детей разделен, фильтр бокс для инфицированных находится с противоположной стороны здания.Раньше детская поликлиника находилась по другому адресу, на улице Кирова, но места там для всех врачей и пациентов не хватало: было около 200 квадратных метров, а здесь свыше 700.Перед приемом врача дети могут порисовать или посмотреть мультфильмы. Электронная регистратура, да и всё медучреждение работает по принципам "бережливой поликлиники". Удобная организация работы бережёт время и врача и пациента. На втором этаже принимают узкие специалисты. Проверить обновленную поликлинику заехал и губернатор Кировской области, Игорь Васильев.Перемены заметны и во взрослой ЦРБ. Там работает удобная электронная регистратура, записаться к врачу - не проблема. Появился и аптечный киоск, где можно получить льготные и бесплатные лекарства по специальным рецептам. Гардероб из подвального помещение переехал на 1 этаж - это очень удобно для маломобильных и пожилых пациентов.Врачи отмечают небывалую для города тенденцию - жители Кирово-Чепецка теперь стремятся семьями прикрепиться не к больнице Химзавода, а именно к ЦРБ. Раньше было наоборот. Число пациентов районной поликлиники, как взрослой, так и детской, постоянно растёт. И это понятно - люди идут туда, где лучше.Врачам работать в новых условиях комфортней в несколько раз, поэтому проблемы с нехваткой узких специалистов решать стало проще.Отметим, что в ближайшее время в Кировской области будет открыта еще одна новая больница. Её с нуля построили в посёлке Лальске, Лузского района. Медучреждения такого уровня там никогда не было. Открытие запланировано на начало февраля.