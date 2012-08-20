В Кирово-Чепецке отремонтировали детскую и взрослую поликлиники ЦРБ
Перемены заметны издалека: еще с улицы Калинина видно бело-зелёную вывеску Детской поликлиники, для тех, кто еще не привык к новому адресу это хороший ориентир. Вход для детей разделен, фильтр бокс для инфицированных находится с противоположной стороны здания.
ОЛЬГА РАЗНОРЕВИЧ, ЖИТЕЛЬНИЦА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
ГАЛИНА ЖУЙКОВА, И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ЦРБ:
- Вот расскажи теперь, как тебе здесь, понравилось?
- Мне здесь всё понравилось!
- Долго в очереди сидела?
- Нет, не долго.
- И даже мультики не успела посмотреть?
- Нет, успела!
Перемены заметны и во взрослой ЦРБ. Там работает удобная электронная регистратура, записаться к врачу - не проблема. Появился и аптечный киоск, где можно получить льготные и бесплатные лекарства по специальным рецептам. Гардероб из подвального помещение переехал на 1 этаж - это очень удобно для маломобильных и пожилых пациентов.
- Сегодня какое число? 23?
- Да.
- Когда успели всё это переделать? Мы не знаем, когда приходим сюда - мы в Чепецке у нас или за границей!
Врачи отмечают небывалую для города тенденцию - жители Кирово-Чепецка теперь стремятся семьями прикрепиться не к больнице Химзавода, а именно к ЦРБ. Раньше было наоборот. Число пациентов районной поликлиники, как взрослой, так и детской, постоянно растёт. И это понятно - люди идут туда, где лучше.
Врачам работать в новых условиях комфортней в несколько раз, поэтому проблемы с нехваткой узких специалистов решать стало проще.
ОЛЕГ АНДРЕЕВ, ЖИТЕЛЬ КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
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