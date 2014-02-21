Областной центр реабилитации помогает юным пациентам избавиться от ограничений

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«У Ульяны любимые занятия - ЛФК, массаж, физиопроцедуры нравятся. Сейчас мы двигаемся, еще плохо, но уже передвигаемся».

«Мы принимаем детей от 2-х до 18-ти лет. Центр работает в двух направлениях: стационарное и городское, как в садике с дневным сном».

«Я считаю, за всю мою работу - мы добились больших результатов в реабилитации наших детишек. Конечно, не просто. С двух лет и до 18 вести их. Но мы рады, что наши дети идут в школы».

Сегодня родители детей с ограниченными возможностями смогли увидеть, как проходят занятия в Областном центре реабилитации. Пациенты могут посещать физиокабинет, зал лечебной физкультуры, сенсорную комнату и многое другое. Каков результат этих процедур?А еще недавно малышка Ульяна вообще не разговаривала. Занятия с квалифицированными педагогами детского Центра реабилитации помогли девочке научиться говорить. С рождения она страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата. Когда ей исполнилось 2 года, семья сразу решила пройти лечение в Центре.Основное направление Центра - социальная реабилитация детей и подростков. Здесь они получают медицинскую помощь, психологическую и педагогическую. Важно, что поддержку получают и родители, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Для них провели День открытых дверей: познакомили с педагогами и деятельностью Центра.Любимая волшебная комната детей - сенсорная. Это помещение для релаксации, расслабления и снятия стресса. Занятия проводит опытный учитель-дефектолог Елена Едолина. Она работает в Центре 24 года.Согласно статистике, которую ведут в Центре, почти у девяносто процентов пациентов наблюдается положительная динамика состояния здоровья. И число желающих пройти курс лечения растет ежегодно.