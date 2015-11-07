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Новости / Медицина

В областном наркодиспансере заработал второй телефон «горячей линии»: 78-34-17.

Сегодня, 13:24 | Просмотров: 109 | Версия для печати
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На данный момент дозвониться на «горячую телефонную линию» в Кировский областной наркологический диспансер можно по двум номерам: 45-53-70 и 78-34-17.
 
Задать вопросы и получить консультацию о способах лечения алкогольной и наркозависимости любой житель области может круглосуточно.
 
Отметим, что за пять лет работы на телефон "горячей линии" областного наркодиспансера поступило более 20 тысяч звонков. Чаще всего кировчане обращаются за разъяснениями по поводу вариантов помощи при алкогольной зависимости.
 
Также многих интересует информация о том, где можно пройти лечение.


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