Новая больница в посёлке Лальск Лузского района Кировской области

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В посёлке Лальске Лузского района Кировской области в рекордные сроки было построено и открылось новое здание подразделения центральной районной больницы. Как новое медучреждение облегчит жизнь свыше трём с половиной тысяч жителей?Новая больница объединяет поликлинику с кабинетами терапевта, педиатра, акушера-гинеколога и стоматолога, а также кабинет физиолечения и неотложной помощи с дневным стационаром. Здесь же есть прививочный кабинет и можно сдать анализы. Раньше в Лальске не было единого медицинского центра, врачи работали трёх старых зданиях, одно из которых было 1890 года постройки. Местным жителям есть с чем сравнивать.Открытие новой амбулатории — результат планомерной работы по совершенствованию оказания медицинской помощи жителям удалённых населённых пунктов.К Лальскому подразделению ЦРБ прикреплено для медицинского обслуживания свыше 3,5 тысячи человек, в том числе более 600 детей. Пока малыши ждут приёма врача, можно посмотреть мультфильмы.Общая сумма средств, вложенных в строительство амбулатории и оборудование всех кабинетов превышает 9 миллионов рублей. Таких инвестиций в социальную инфраструктуру Лузский район давно не видел.Добавим, что потребность в новых медицинских учреждениях в районах области по-прежнему очень высока. Как отметил Дмитрий Курдюмов, правительство планирует участвовать в Федеральном проекте по строительству офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов, а программа модернизации областного здравоохранения обязательно будет продолжена.