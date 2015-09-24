Новая больница в посёлке Лальск Лузского района Кировской области
Новая больница объединяет поликлинику с кабинетами терапевта, педиатра, акушера-гинеколога и стоматолога, а также кабинет физиолечения и неотложной помощи с дневным стационаром. Здесь же есть прививочный кабинет и можно сдать анализы. Раньше в Лальске не было единого медицинского центра, врачи работали трёх старых зданиях, одно из которых было 1890 года постройки. Местным жителям есть с чем сравнивать.
ТАТЬЯНА МУРАВЬЁВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЁЛКА ЛАЛЬСК:
«Самое главное, там печки топить надо, а здесь чисто хорошо. Я всё уже посмотрела».
«Очень красиво, замечательно, и все мои земляки очень рады сегодняшнему событию».
Открытие новой амбулатории — результат планомерной работы по совершенствованию оказания медицинской помощи жителям удалённых населённых пунктов.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Программа, о которой мы говорили, программа восстановления, а не оптимизации, когда со словом "оптимизация" было связано то, что медучреждения закрывались, эти времена закончились и сейчас мы видим и восстановление единой скорой помощи и возобновление полётов санитарной авиации и строительство больницы в Лальске, о котором говорили жителям в апреле. За очень короткий срок удалось построить такой современный медицинский центр».
К Лальскому подразделению ЦРБ прикреплено для медицинского обслуживания свыше 3,5 тысячи человек, в том числе более 600 детей. Пока малыши ждут приёма врача, можно посмотреть мультфильмы.
ИРИНА СЕМУШИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЛУЗСКОЙ ЦРБ:
«Это драгоценный подарок для всех жителей посёлка и для медицинского персонала. Надеюсь, теперь к нам поедут и молодые врачи, в нашу самую красивую деревню в России».
Общая сумма средств, вложенных в строительство амбулатории и оборудование всех кабинетов превышает 9 миллионов рублей. Таких инвестиций в социальную инфраструктуру Лузский район давно не видел.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нам нужно было определить источники финансирования. С прошлого года мы начали бережно относиться к имеющимся ресурсам, и нам удалось найти эти источники внутри системы. Благодаря совместным действиям с администрацией района мы достаточно быстро в течение трёх месяцев возвели эту больницу».
Добавим, что потребность в новых медицинских учреждениях в районах области по-прежнему очень высока. Как отметил Дмитрий Курдюмов, правительство планирует участвовать в Федеральном проекте по строительству офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов, а программа модернизации областного здравоохранения обязательно будет продолжена.
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