ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

09 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.6736
EURO: 70.7713
Погода в городе Кирове:
ночью:  -11...-9°C
утром:  -11...-9°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

Новая больница в посёлке Лальск Лузского района Кировской области

Вчера, 17:54 | Просмотров: 170 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
В посёлке Лальске Лузского района Кировской области в рекордные сроки было построено и открылось новое здание подразделения центральной районной больницы. Как новое медучреждение облегчит жизнь свыше трём с половиной тысяч жителей?

Новая больница объединяет поликлинику с кабинетами терапевта, педиатра, акушера-гинеколога и стоматолога, а также кабинет физиолечения и неотложной помощи с дневным стационаром. Здесь же есть прививочный кабинет и можно сдать анализы. Раньше в Лальске не было единого медицинского центра, врачи работали трёх старых зданиях, одно из которых было 1890 года постройки. Местным жителям есть с чем сравнивать.

Новая больница в посёлке Лальск Лузского района Кировской областиТАТЬЯНА МУРАВЬЁВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЁЛКА ЛАЛЬСК:
«Самое главное, там печки топить надо, а здесь чисто хорошо. Я всё уже посмотрела».
 
 
 
Новая больница в посёлке Лальск Лузского района Кировской областиГАЛИНА УВАРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЁЛКА ЛАЛЬСК:
«Очень красиво, замечательно, и все мои земляки очень рады сегодняшнему событию».

Открытие новой амбулатории — результат планомерной работы по совершенствованию оказания медицинской помощи жителям удалённых населённых пунктов.

Новая больница в посёлке Лальск Лузского района Кировской областиИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Программа, о которой мы говорили, программа восстановления, а не оптимизации, когда со словом "оптимизация" было связано то, что медучреждения закрывались, эти времена закончились и сейчас мы видим и восстановление единой скорой помощи и возобновление полётов санитарной авиации и строительство больницы в Лальске, о котором говорили жителям в апреле. За очень короткий срок удалось построить такой современный медицинский центр».
 
К Лальскому подразделению ЦРБ прикреплено для медицинского обслуживания свыше 3,5 тысячи человек, в том числе более 600 детей. Пока малыши ждут приёма врача, можно посмотреть мультфильмы.

Новая больница в посёлке Лальск Лузского района Кировской областиИРИНА СЕМУШИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЛУЗСКОЙ ЦРБ:
«Это драгоценный подарок для всех жителей посёлка и для медицинского персонала. Надеюсь, теперь к нам поедут и молодые врачи, в нашу самую красивую деревню в России».

Общая сумма средств, вложенных в строительство амбулатории и оборудование всех кабинетов превышает 9 миллионов рублей. Таких инвестиций в социальную инфраструктуру Лузский район давно не видел.

Новая больница в посёлке Лальск Лузского района Кировской областиДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нам нужно было определить источники финансирования. С прошлого года мы начали бережно относиться к имеющимся ресурсам, и нам удалось найти эти источники внутри системы. Благодаря совместным действиям с администрацией района мы достаточно быстро в течение трёх месяцев возвели эту больницу».
 
Добавим, что потребность в новых медицинских учреждениях в районах области по-прежнему очень высока. Как отметил Дмитрий Курдюмов, правительство планирует участвовать в Федеральном проекте по строительству офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов, а программа модернизации областного здравоохранения обязательно будет продолжена.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Рабочие места

Последние новости

Застройщик многоэтажки на улице Сурикова, 39/3 пообещал вручить дольщикам ключи от квартир в конце марта.

19:46 08.02.2018


Застройщик многоэтажки на улице Сурикова, 39/3 пообещал вручить дольщикам ключи от квартир в конце марта.

В Кирове школу № 4 закрыли на каратин из-за эпидемии ОРВИ.

17:52 08.02.2018


В Кирове школу № 4 закрыли на каратин из-за эпидемии ОРВИ.

Бывшего директора ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод» приговорили к 5,6 годам колонии общего режима.

17:33 08.02.2018


Бывшего директора ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод» приговорили к 5,6 годам колонии общего режима.

Проезжую часть в районе перекрестка улиц Щорса и Производственной расширят.

14:40 08.02.2018


Проезжую часть в районе перекрестка улиц Щорса и Производственной расширят.

В Кирове расследуют обстоятельства гибели 30-летнего рабочего промпредприятия.

12:57 08.02.2018


В Кирове расследуют обстоятельства гибели 30-летнего рабочего промпредприятия.

Генеральным директором АО «Гордормостстрой» назначен Леонид Лобов.

12:44 08.02.2018


Генеральным директором АО «Гордормостстрой» назначен Леонид Лобов.

В Кирове подрядчики отчитались об очищенных от снега 86 % тротуаров.

12:05 08.02.2018


В Кирове подрядчики отчитались об очищенных от снега 86 % тротуаров.

Все новости

Вести. Кировская область

В храме Иоанна Предтечи появилась новая святыня

17:56 08.02.2018


В храме Иоанна Предтечи появилась новая святыня

Новая больница в посёлке Лальск Лузского района Кировской области

17:54 08.02.2018


Новая больница в посёлке Лальск Лузского района Кировской области

Мост на Воровского для пешеходов напоминает полосу препятствий из снежной каши

17:51 08.02.2018


Мост на Воровского для пешеходов напоминает полосу препятствий из снежной каши

90 лет назад Вятка встречала поэта Владимира Маяковского

14:48 08.02.2018


90 лет назад Вятка встречала поэта Владимира Маяковского

Кировские школьники сыграли в интеллектуальную игру "Азбука безопасности"

14:45 08.02.2018


Кировские школьники сыграли в интеллектуальную игру "Азбука безопасности"

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Лальске восстановлен аэродром

24.09.2015


В Лальске восстановлен аэродром

Новый ФАП в селе Полом Кирово-Чепецкого района

10.06.2014


Новый ФАП в селе Полом Кирово-Чепецкого района

Открытие офиса врача общей практики на Ленина 189/1

24.02.2016


Открытие офиса врача общей практики на Ленина 189/1

Районная больница в Санчурске ждет капитального ремонта

02.09.2008


Районная больница в Санчурске ждет капитального ремонта

Новая амбулатория в селе Талица Фаленского района

06.02.2012


Новая амбулатория в селе Талица Фаленского района

В селе Утманово Подосиновского района построили ФАП

13.02.2015


В селе Утманово Подосиновского района построили ФАП

Популярные новости

Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

07.02.2018


Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

30.01.2018


В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

07.02.2018


В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

В парке имени Гагарина разломали пианино, установленное общественными активистами.

27.01.2018


В парке имени Гагарина разломали пианино, установленное общественными активистами.

Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

01.02.2018


Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

МЧС: в Кировской области объявлено метеопредупреждение.

03.02.2018


МЧС: в Кировской области объявлено метеопредупреждение.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх